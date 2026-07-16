La final del Mundial se vivirá en pantalla grande en la Praza da II República

Vilagarcía, Meis y Vilanova ofrecerán retransmisiones públicas de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina. En la capital arousana, el Concello instalará en la plaza de la II República una pantalla led de alta definición de seis metros de ancho por tres de alto, que garantizará una «perfecta visión del partido». También dispondrá trescientas sillas, que se sumarán a las gradas de las escaleras del auditorio, y animación desde las 19.00 horas. Meis colocará una pantalla de seis metros en el Campo da Feira de Mosteiro, con música y DJ desde las 18.00 horas. Vilanova abrirá el pabellón municipal y comenzará su fiesta previa a las 20.00 horas.