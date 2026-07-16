Mundial de fútbol
La final del Mundial se vivirá en pantalla grande en la Praza da II República
Meis y Vilanova también organizarán retransmisiones públicas acompañadas de música y animación
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Arousa
Vilagarcía, Meis y Vilanova ofrecerán retransmisiones públicas de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina. En la capital arousana, el Concello instalará en la plaza de la II República una pantalla led de alta definición de seis metros de ancho por tres de alto, que garantizará una «perfecta visión del partido». También dispondrá trescientas sillas, que se sumarán a las gradas de las escaleras del auditorio, y animación desde las 19.00 horas. Meis colocará una pantalla de seis metros en el Campo da Feira de Mosteiro, con música y DJ desde las 18.00 horas. Vilanova abrirá el pabellón municipal y comenzará su fiesta previa a las 20.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El viento que se anuncia para próximos días condiciona el tratamiento de los viñedos
- EU rechaza el cierre de A Concha por el Atlantic Fest
- Banderas de Galicia y mucho vino tinto: los quintos dan el pistoletazo de salida al Carmen de A Illa
- Autoservicios Familia abre un nuevo supermercado en San Lourenzo de Meis con una inversión de 1,35 millones
- El Atlantic Fest aúna música y turismo en Vilagarcía
- Los Ayuntamientos reclaman más medios para evitar los «botellones»
- Adelanto de procesiones y pantallas gigantes para ver la final del Mundial en Arousa
- La talla original de Santa Mariña de Cambados vuelve a procesionar 200 años después