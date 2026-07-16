Obituario
Fallece el reconocido bodeguero Jesús Seijas Gómez a los 79 años
El meañés fue un reconocido alambrador de viñas de albariño y se erigió como uno de los fundadores del germen de la Festa do Viño meañesa, que arranca mañana viernes
El reconocido bodeguero Jesús Seijas Gómez falleció a sus 79 años. Está siendo velado en la sala de velatorios Gondar y será enterrado precisamente mañana viernes en su Lores natal, tras un funeral que se celebrará minutos después de las 18.00 horas.
Un Jesús Seijas que fuera reconocido alambrador de viñas de albariño junto con su hermano Serafín, y que, como bodeguero, se erigió como uno de los fundadores de la Festa do Viño (entonces Encontro co Viño de Autor) en 1998. De hecho, su Albariño Lagar O Parral fue galardonado en los años en 2012 y 2015 con el primer premio y la Vide de Ouro de la cata meañesa.
Precisamente, su localidad natal celebra desde hoy la Festa do Viño en su edición de bodas de plata con la participación de una veintena de bodegas. Los stands abrirán a partir de las 20.00 horas.
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