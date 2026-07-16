Somos denuncia que Ribadumia sigue sin puntos de recarga de vehículos eléctricos

Somos Ribadumia vuelve a cargar contra el grupo de gobierno que encabeza David Castro, por la «fallida» red de electrolineras que se impulsaron desde la Mancomunidade, de la que Castro es presidente, y que «tenían que estar operativas a finales del verano de 2024, fueron instaladas en 2025 y a mediados de julio de 2026 siguen sin funcionar».

Recuerda la formación de Sergio Soutelo que Ribadumia aprobó la cesión del espacio para dos puntos de recarga en marzo de 2024 en una obra que se acometería mucho después «de forma chapucera» al ocupar más espacio del cedido y colocar un cuadro eléctrico ocupando una vía pública.

La puesta en marca de esa red de electrolineras «continúa retrasándose; nosotros apoyamos la instalación de este servicio en terreno público, pero para que función, no para tenerlos de adorno, y un retraso de más de un año en algo que se vendió como la mayor red de electrolineras de toda Galicia es inasumible».

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Lamentan que David Castro «se haya desentendido de este proyecto» e indicen en el hecho de que ni el Concello ni la Xunta han procedido a la instalación de los tres puntos de recarga que anunciaron en el estacionamiento disuasorio en las inmediaciones de la salida de la autovía de O Salnés. Inaugurado en 2024, el estacionamiento tuvo un coste de 540.000 euros, «una barbaridad, ya que solo cuenta con 77 plazas, sobre todo viendo que se encuentra infrautilizado la mayor parte del año». La realidad para Somos es que el Concello vendió que iba a tener cinco puntos de recarga en zonas públicas en 2024 y «ya estamos en 2026 y no tenemos ninguno».