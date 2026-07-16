Catoira movilizará este año 2,6 millones de euros en inversiones

El Concello de Catoira movilizará en 2026 más de 2,7 millones de euros de los cuales, casi un millón se han conseguido de fondos europeos y autonómicos y también provinciales. «Una cifra histórica» fruto de «un intenso trabajo de planificación y de la capacidad del Concello» para captar dinero externo, como ha sido a través de Mar de Santiago, destaca el alcalde, Xoán Castaño.

Este señala que además de iniciativas sabidas, como la recuperación del Camiño Real, el parque termal de As Lombas, el entorno de As Torres... se contemplan servicios básicos, un parque en Dimo, acondicionar la Escola de Música, así como programas de empleo y cultura, entre otras.