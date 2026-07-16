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Atlantic Fest

Carolina Durante y Two Door Cinema Club encabezan la primera jornada

Cerca de 10.000 personas llenarán el sábado el recinto para disfrutar del concierto estelar de Franz Ferdinand

La cita volverá a contar con miles de fieles.

La cita volverá a contar con miles de fieles. / Iñaki Abella

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Diego Doval

Vilagarcía

El Atlantic Fest alza el telón de tres días de música en los que Vilagarcía volverá a convertirse en uno de los principales focos culturales de Galicia. Miles de personas pasarán por el recinto de la playa de A Concha para celebrar el décimo aniversario de un festival que llega en un «pletórico estado de salud». La primera jornada arrancará a las 20.00 horas con Nadadora, Triángulo de Amor Bizarro, Carolina Durante, Two Door Cinema Club y el DJ Grande Osso. El sábado se espera la presencia de cerca de 10.000 espectadores, con Franz Ferdinand como gran reclamo. También actuarán Los Planetas, Carlos Ares, Shame, Nacho Vegas, Depresión Sonora y Alonso, en una jornada que promete convertir A Concha en una multitudinaria fiesta musical.

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