Atlantic Fest
Carolina Durante y Two Door Cinema Club encabezan la primera jornada
Cerca de 10.000 personas llenarán el sábado el recinto para disfrutar del concierto estelar de Franz Ferdinand
El Atlantic Fest alza el telón de tres días de música en los que Vilagarcía volverá a convertirse en uno de los principales focos culturales de Galicia. Miles de personas pasarán por el recinto de la playa de A Concha para celebrar el décimo aniversario de un festival que llega en un «pletórico estado de salud». La primera jornada arrancará a las 20.00 horas con Nadadora, Triángulo de Amor Bizarro, Carolina Durante, Two Door Cinema Club y el DJ Grande Osso. El sábado se espera la presencia de cerca de 10.000 espectadores, con Franz Ferdinand como gran reclamo. También actuarán Los Planetas, Carlos Ares, Shame, Nacho Vegas, Depresión Sonora y Alonso, en una jornada que promete convertir A Concha en una multitudinaria fiesta musical.
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