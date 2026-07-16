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Ataque patrimonial

La iglesia de San Benito de Cambados ya luce una lona provisional para tapar las pintadas

La medida se toma ante la larga tramitación que conlleva la limpieza de un BIC

La lona simula el dibujo de las piedras de la iglesia de Cambados.

La lona simula el dibujo de las piedras de la iglesia de Cambados. / Iñaki Abella

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Lucía Romero

Cambados

Las pintadas de la iglesia de San Benito de Cambados ya están tapadas con una lona que simula el dibujo de la piedra y que, como avanzó este diario, se trata de una medida provisional, mientras no se realiza la limpieza de este ataque patrimonial por el que hay una persona investigada. Por este y el anterior, ocurrido un par de semanas antes.

Cabe recordar que el Concello y el Arzobispado de Santiago acordaron proceder así, pues aunque existe el compromiso de acelerar los trámites, al tratarse de un BIC requiere de garantías de proyecto y de ejecución que llevarán su tiempo.

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