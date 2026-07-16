«Ambulancia xa!», el grito unánime de Vilagarcía para mantener la UVI móvil

La negativa de Sanidade a devolver al Hospital de O Salnés la ambulancia medicalizada ha provocado un importante malestar en toda la comarca, malestar que se escenificó ayer en una plaza de Galicia de Vilagarcía llena y en la que se escuchó un grito unánime, el de «Ambulancia xa!». La convocatoria no fue política, aunque estaban representantes de todos los grupos y de toda la comarca, a excepción del PP, sino que fueron los comerciantes de Vilagarcía, a través de la asociación Zona Aberta, los que dieron el paso necesario. Junto a ellos también estaban el personal del 061 y otros colectivos que se consideran afectados por la decisión de la Fundación 061 de remitir la ambulancia medicalizada con sede en el centro de Ande a Sanxenxo durante el verano, dejando desprotegida el resto de la comarca.

Su presidenta, Rocío Louzán, fue la encargada de leer el manifiesto, un texto en el que se incidía en que los vecinos de la comarca «no son números, sino personas y, sobre todo, vidas que pueden truncarse porque en una emergencia, los primeros minutos son cruciales». Louzán explicó que la sociedad saliniense no comprende como «se sustituye la ambulancia medicalizada, es algo inaceptable perder un recurso esencial, un recurso que puede ser la diferencia entre vivir o morir».

Rocío Louzán durante la lectura del manifiesto. | FIRMA

Por eso piden el regreso de la ambulancia a su sede del Hospital de O Salnés de forma inmediata, matizando que «no queremos perjudicar a ningún concello, simplemente queremos que se recupere un recursos esencial y que se escuche a los profesionales sanitarios y las reivindicaciones de la ciudadanía».

El personal de emergencias sanitarias participó en la concentración. | IÑAKI ABELLA

«Por responsabilidad y esperanza, queremos que se adopte una solución que garantice la sanidad que nos merecemos todos», finalizó. Esas últimas palabras hicieron estallar a la plaza de Galicia en un largo aplauso que desembocó en el grito unánime que marcará esta concentración para siempre, el de «Ambulancia xa!». No fue el único que se lanzó al aire de Vilagarcía, ya que gran parte de la plaza coreó otra reivindicación, la de petición de dimisión al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que el día anterior descartó habilitar la UVI móvil en Vilagarcía, unas palabras que ya fueron censuradas en ese mismo momento por el alcalde del municipio, Alberto Varela. Gómez argumentaba que ese traslado no es fruto de un capricho, sino de un profundo análisis de los datos basado en el espectacular incremento de población que sufre la localidad de Sanxenxo en verano.

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Persona non grata

Las declaraciones del conselleiro en su visita a Vilagarcía del pasado miércoles ya han provocado las primeras reacciones políticas. Entre esas reacciones está la decisión de Esquerda Unida de presentar una moción al próximo pleno en la que pide que se declara «persona non grata» a Antonio Gómez Caamaño por «no tener la más mínima intención de reponer la ambulancia, evidenciando una absoluta falta de sensibilidad con la población vilagarciana».