Sin acuerdo en Valoriza: vuelven las movilizaciones

No hubo acuerdo. La última propuesta de la empresa Valoriza, la adjudicataria del servicio de recogida de basura en los municipios de Meis, Vilanova y Cambados, no satisface las necesidades de la plantilla y esta continuará con las movilizaciones que había paralizado al inicio de esta semana. Así lo decidieron los trabajadores en una asamblea celebrada esta tarde tras recibir la propuesta planteada desde la empresa.

La negociación entre las dos partes se retomó esta mañana una negociación en la que la empresa se comprometió a alcanzar una subida salarial del 19% durante los cinco años de duración del convenio, manteniendo cuestiones como los cuatro días a mayores de vacaciones y un plus por trabajar en festivos.

Esta propuesta fue trasladada por los representantes sindicales a los trabajadores, pero estos siguen manteniendo que su intención en la negociación de este convenio es tener una garantía de no perder poder adquisitivo tras doce años sin actualizar su salario en este aspecto, lo que les ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 15%. Insisten desde la representación de los trabajadores en que no van a bajar del 21%, un porcentaje en el que se mantienen firmes durante los cinco años de duración de este convenio.

Al no existir un acuerdo, los trabajadores van a retomar las movilizaciones después de suspender la concentración a las puertas del Concello de Cambados. Así, mañana está previsto que se celebre una concentración de los trabajadores a las puertas del Concello de Vilanova, en una imagen muy similar a la que se dio en Meis. Será a partir de las 13.00 horas y no será el último paso que adopten los trabajadores. Del 24 de julio al 9 de agosto está convocada una huelga en la recogida de la basura, una circunstancia que puede provocar un importante impacto en un evento importante como es la Festa do Albariño.

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Los trabajadores también han remitido un escrito a la Mancomunidade para adevertirle de la situación e intentar mantener un encuentro con sus responsables ante la redacción de los pliegos para un nuevo contrato de la basura, unos pliegos en donde reclaman que se incorporen medidas que garanticen sus reivindicaciones.