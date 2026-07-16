Abierta la inscripción para 54 plazas en las carrozas de San Roque

La Concellería de Cultura abrió la inscripción para cubrir las 54 plazas infantiles de las carrozas municipales del desfile de San Roque. La convocatoria se dirige a niños y jóvenes de entre 5 y 15 años. Las familias podrán presentar las solicitudes hasta el 27 de julio mediante la sede electrónica o presencialmente en el Concello. La relación de admitidos y, si fuese necesario, la lista de espera se publicarán el 7 de agosto. Los seleccionados conocerán entonces su carroza y deberán incorporar «pequeños detalles» acordes con su temática. El desfile reunirá ocho vehículos decorados y grupos de animación el domingo 23 de agosto, desde las 21.30 horas.