Fiestas patronales
Abierta la inscripción para 54 plazas en las carrozas de San Roque
El Concello abre hasta el 27 de julio la convocatoria para niños y jóvenes de entre 5 y 15 años
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Vilagarcía
La Concellería de Cultura abrió la inscripción para cubrir las 54 plazas infantiles de las carrozas municipales del desfile de San Roque. La convocatoria se dirige a niños y jóvenes de entre 5 y 15 años. Las familias podrán presentar las solicitudes hasta el 27 de julio mediante la sede electrónica o presencialmente en el Concello. La relación de admitidos y, si fuese necesario, la lista de espera se publicarán el 7 de agosto. Los seleccionados conocerán entonces su carroza y deberán incorporar «pequeños detalles» acordes con su temática. El desfile reunirá ocho vehículos decorados y grupos de animación el domingo 23 de agosto, desde las 21.30 horas.
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