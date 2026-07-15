La Xunta confirma la supresión de un aula de tres años en A Lomba

La Consellería de Educación mantiene sus planes de cerrar una de las tres líneas educativas que tenía el pasado curso el colegio de A Lomba (Vilagarcía) en cuarto de Educación Infantil (tres años).

Así se lo ha comunicado este miércoles el jefe territorial de Educación en Pontevedra, César Pérez Ares, a los presidentes de las asociaciones de padres de alumnos de los dos centros que tiene este colegio, el principal, que está en A Xunqueira, y el Anexo, ubicado en los jardines del Doutor Fleming.

Miembros de ambas anpas, otros padres del colegio, profesores y directivos se reunieron a primera hora de la mañana a las puertas de la Delegación de la Xunta en Pontevedra. Su concentración fue la antesala de un encuentro con los responsables de Educación, que las dos anpas de A Lomba habían solicitado en numerosas ocasiones, hasta ahora sin éxito.

César Pérez Ares anunció posteriormente en la reunión que la propuesta de la Consellería pasa por suprimir una de las dos líneas de cuarto de Infantil que tiene el edificio principal de A Lomba, y de mantener la del Anexo.

El edificio principal tendrá una línea con 18 niños, y el Anexo otra con ocho

Una solución que no convence a las familias. Antón Campos, presidente de la ANPA A Xunqueira, declaró que, «de este modo nos vamos a encontrar con un aula en el edificio principal con 18-19 niños, y otra en el Anexo con ocho», lo que supone una clara desigualdad en la calidad de la educación que podrán recibir los niños, dependiendo del centro elegido.

Además, Campos señala que, «las familias se sienten engañadas, porque cuando hicieron la matrícula para sus hijos no sabían que se iban a recortar los recursos».

Porque, según las asociaciones de padres, no solo se elimina una de las tres aulas de tres años. El centro también ha perdido una profesora, y la intención de la Consellería es quitar el curso próximo una de las tres especialistas en Audición e Linguaxe que tiene A Lomba.

De este modo, A Lomba y el Anexo dispondrán de tres especialistas en Pedagoxía Terapéutica y de dos en Audición e Linguaxe (una menos que el curso pasado), con el agravante de que una de estas últimas tendrá itinerancia con la unitaria de Aralde, de modo que no podrá dedicar todo su tiempo a los niños de A Lomba.

Recursos para la inclusión

«Nosotros entendemos que los centros públicos tienen que dar apoyo a las necesidades específicas y especiales de los niños, porque no todas las familias tienen medios económicos suficientes para llevar a sus hijos a gabinetes privados», indicó Antón Campos.

El presidente de la ANPA de A Lomba añade que, «esos niños o reciben ayuda en la escuela pública o directamente no los reciben», de ahí que plantee que la inclusión no puede quedarse solo «en una palabra bonita». «Sin recursos, no hay inclusión».

Antón Campos considera que las familias acudieron a Pontevedra con la ilusión de ser escuchadas y de buscar una solución dialogada con la Xunta, «pero ellos no venían con esta actitud», indicó en referencia a los responsables de la Consellería. «Echamos hora y media de reunión, y no llegamos a nada», remachó.

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Por ello, el presidente de la ANPA de A Lomba anuncia que seguirán realizando acciones de presión para que Educación cambie su decisión y mantenga las tres aulas de cuarto de Infantil.