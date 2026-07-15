La talla original de Santa Mariña de Cambados vuelve a procesionar 200 años después

Las fiestas patronales de Cambados vienen este año con novedades muy especiales, empezando por que la talla más antigua conocida de Santa Mariña saldrá en procesión por primera vez en mucho tiempo; desde que fue trasladada desde el templo original, hoy en ruinas tras su abandono debido a su mal estado y no por un incendio, una creencia popular muy extendida.

Hace unos 200 años, según calcula en la parroquia, pero además, por tercer año consecutivo, irá acompañada de los estandartes de todas las parroquias cambadesas y más allá, incluyendo la natal del párroco José Aldao, Lendo, en A Laracha. También el del colectivo Sinos de Bronce, pues la Asociación Campaneiros de Galicia volverá a desplegar su arte en el toque manual para esta jornada del sábado, día 18.

En la parte lúdica, la comisión se ha empleado a fondo y gracias a la colaboración de vecinos, instituciones y casas comerciales ha preparado un completo programa con salva de bombas, pasacalles con Os Cruceiros y charanga de Fanfarria Furruxa, que también dará un concierto, y verbena nocturna a cargo de Nueva Fuerza de Canarias y el dúo Estelar, en la plaza del Concello. No faltará la Banda Juvenil de la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia, que acompañará en la procesión.

En cuanto a los actos litúrgicos, habrá misa al mediodía y la solemne tendrá lugar a las 20.30 horas, seguida de la procesión donde se podrá ver la talla que, según documentos históricos, dataría de finales del siglo XVIII y cuya autoría es desconocida.

Fue trasladada al actual templo en 1843, aproximadamente, como parte del retablo del antiguo que fue costeado sobre 1792 por la XIII Duquesa de Alba, la que se dice que inspiró «La maja desnuda» de Goya.

El conjunto también tiene dos ángeles orantes cuya creación suele ser atribuida al gran escultor José Ferreiro, pero no se ha podido determinar con certeza. Estos elementos primigenios son lo único que sobrevive hoy en el retablo de la actual iglesia parroquial, el antiguo convento de San Francisco.

«Ultimátum» del alcalde

En vida de la duquesa, pariente lejana de la célebre Cayetana de Alba, ya se daba cuenta del mal estado del templo original y esta ordenó trabajos en este y otros bienes de Cambados que recibió por herencia.

Pero a su fallecimiento la situación fue a peor, pues su marido, Jacobo Fitz James Stuart, hizo caso omiso a las exigencias de los vecinos y las autoridades sobre el riesgo de desprendimiento del tejado, reclamándole que, así como recibía rentas por el patrimonio, tenía la responsabilidad de mantenerlo.

Cuenta el historiador Sindo Mosteiro que el alcalde por aquel entonces, Javier de Zárate y Murga (Marqués de Montesacro), «le dio un ultimátum: o la reparaba o iba a impedir que la gente fuera a misa porque estaba en muy mal estado y el tejado presentaba un serio riesgo de caída, pero no hizo nada».

En ese momento estaba vigente la Desamortización de Mendizábal, así que los monjes franciscanos tuvieron que abandonar el inmueble y se aprovechó la circunstancia. «Se decidió trasladar la condición de parroquial al convento de la Inmaculada Concepción», añade Mosteiro, descartando la teoría, muy extendida, de que el abandono de lo que hoy son ruinas y un Monumento Nacional se produjo por un incendio.

Según el investigador, para financiar la operación se destejó el templo y se vendieron las tejas, vigas y otros elementos El resto de bienes se reubicaron en el nuevo lugar de culto, aunque algunos no llegaron porque poco antes se produjo un robo.

Así, sobrevivieron algunas joyas, objetos de liturgia y sobre todo el retablo, que posteriormente fue sustituido por el actual, pero la talla de la virgen y sus ángeles se mantuvieron, colocándolos en lo más alto.

No ha sido fácil descenderla para su regreso a la procesión porque se trata de una imagen de gran peso y, de hecho, la parroquia ha tenido que reunir a entre 30 y 40 costaleros.

Otra curiosidad que aporta Sindo Mosteiro es que le falta un dedo, producto de otra visita de los amigos de lo ajeno, que se lo arrancaron para llevarse un anillo que portaba.

Tercer año de la comisión

Todo apunta a que se trata de la talla de Santa Mariña más antigua que se conserva en la parroquia. Y es que, entre otras cosas, en el contrato firmado con el autor del primer altar se contemplaba la necesidad de sustituir una imagen de la virgen del Rosario por una de Santa Mariña.

Y en cuanto a su salida en procesión, ni el actual párroco, que oficia en la villa desde hace 60 años, ni el anterior, Antonio Liste, que estuvo 40, recordaban algo parecido.

En resumidas cuentas, serán unas fiestas muy especiales que la comisión espera que gusten a los vecinos, que «sirva para levantar el ánimo y fortalecer los vínculos que nos unen como comunidad», explican.

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Es su tercera edición y, aunque se trata de una dedicación a veces ingrata, agradecen la disposición que han encontrado en la ciudadanía y todos los colaboradores. De hecho, garantizan por lo menos un año más de organización, pues esta implicación les ha hecho mantener la «misma ilusión del primer día».