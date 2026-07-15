Sanidade descarta habilitar la ambulancia medicalizada que Vilagarcía le reclama

La Consellería de Sanidade y el 061 no habilitarán una segunda ambulancia medicalizada en O Salnés, tal y como reclaman desde hace semanas diferentes agentes políticos y sociales de Vilagarcía. Así lo confirmó este miércoles el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una visita a la ciudad, en el transcurso de la cual mantuvo una reunión con el alcalde arousano, Alberto Varela.

Este anuncio de la Xunta se produce en la víspera de la concentración convocada por la asociación de comerciantes de Vilagarcía, Zona Aberta, para reclamar el regreso de la ambulancia de soporte vital avanzado (SVA), que el 061 ha desplazado de Vilagarcía a Sanxenxo durante julio y agosto.

Según Gómez Caamaño, el traslado de la ambulancia medicalizada no es fruto de un capricho ni de una decisión discrecional, sino que se fundamenta el datos. Así, la Xunta desveló por primera vez en los últimos años algunas de las cifras que, según ellos, justifican el desplazamiento estival de la UVI móvil desde su sede habitual en el Hospital do Salnés hasta el centro de salud de Baltar, en Sanxenxo.

Zona Aberta convoca para este jueves una concentración en la plaza de Galicia, a partir de las 21.00 horas

Por ejemplo, desde la Xunta señalan que la población de Sanxenxo pasa de 18.000 personas a 120.000 en las semanas centrales del verano, lo que supone una cifra de habitantes muy superior a la de Vilagarcía y su área de influencia inmediata. En segundo lugar, el 061 sostiene que en Sanxenxo se producen en verano unas 118 atenciones urgentes, frente a las 57 de Vilagarcía, lo que supone la mitad.

Por su parte, el gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, José Flores explicó, por primera vez desde 2016, año en que empezó a funcionar este recurso asistencial en O Salnés, que el cometido principal de las ambulancias medicalizadas de los hospitales comarcales de O Salnés, Monforte de Lemos y Burela no es atender las emergencias primarias (las que se producen en la vía pública o los domicilios particulares), sino trasladar a pacientes críticos entre los citados hospitales y los de Vigo, Santiago o Pontevedra.

Pero las explicaciones de los responsables de la Xunta no convencieron a Alberto Varela. El regidor insiste en que la parte norte de la comarca queda mal atendida en verano al desplazar la UVI móvil a Sanxenxo, y animó a los ciudadanos a respaldar la concentración de Zona Aberta de este jueves. Es a las 21.00 horas, en la plaza de Galicia, en Vilagarcía.

«¿El resumen de la reunión? Profundamente decepcionante», declaró Varela. El alcalde recordó que, «no estamos reivindicando que se le quite un recurso a un concello, sino que no nos lo quiten a nosotros».

Atención garantizada

Antonio Gómez Caamaño visitó en primer lugar la Unidad de Atención a las Drogodependencias y las Conductas Adictivas, situada en la calle Gumersindo Nartallo. Fue ahí donde respondió a las preguntas de los medios sobre la histórica reivindicación de mantener la ambulancia medicalizada en Vilagarcía todo el año, y de contratar una para Sanxenxo y O Grove durante julio y agosto.

El conselleiro de Sanidade descartó esta posibilidad, pero aseguró que en cualquier caso la atención a las urgencias médicas en O Salnés está «plenamente garantizada». Así, detalló los recursos asistenciales que están dispuestos en la comarca arousana en la época estival, e indicó que a la UVI móvil con base en Sanxenxo en los meses de julio y agosto, se suman cinco ambulancias de soporte vital básico que operan las 24 horas y el refuerzo, en estos dos meses de verano, de una ambulancia de soporte vital básico con base en Vilagarcía que opera 12 horas.

«Esta red de ambulancias de O Salnés está apoyada, además, por una ambulancia medicalizada y por una ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería con base en Pontevedra, y los dos helicópteros de los que dispone el 061, que operan en todo el territorio», añaden desde la Xunta.

La Xunta descarta trasladar el antiguo SPAD, tal y como reclamaron los vecinos de Gumersindo Nartallo

Gómez Caamaño señaló asimismo que el dispositivo médico y de urgencias se refuerza estos meses con más personal en el PAC de Vilagarcía durante todo el verano; en el PAC de Cambados durante la Festa do Albariño; y en el Hospital do Salnés cuando hay eventos como el Atlantic Fest.

«Gómez Caamaño remarcó que todas las ambulancias de soporte vital básico están perfectamente equipadas para realizar la reanimación cardiopulmonar (RCP), con técnicos altamente formados y que, cuando la situación lo requiere, las ambulancias son medicalizadas de inmediato con facultativos de atención primaria», añaden también desde la Xunta.

Por su parte, José Flores quiso recalcar que el personal de las ambulancias básicas está perfectamente formado para atender emergencias vitales, y que de hecho el 85 por ciento de las urgencias que se atienden en España las cubren ambulancias básicas.

El antiguo SPAD

Gómez Caamaño inició su actividad en Vilagarcía con una visita a la Unidad de Atención a las Drogodependencias y las Conductas Adictivas, el antiguo SPAD. Esta unidad dependía del Ayuntamiento, pero el 1 de enero pasado se integró en la estructura del Sergas. Por este motivo, el conselleiro quiso conocer las instalaciones, en las que trabajan 10 profesionales. El pasado año, atendieron a 507 pacientes.

Esta Unidad de Conductas Adictivas da cobertura a una población de cerca de 87.000 personas de los municipios de Catoira, Caldas de Reis, Portas, Meis, Cambados, Vilagarcía y A Illa de Arousa. Tal y como señaló el conselleiro, destaca por ser un dispositivo ambulatorio «integral», que combina en un mismo espacio atención clínica, intervención psicosocial y una unidad de día con un programa terapéutico-educativo muy completo que incluye talleres, deporte y estimulación cognitiva. Asimismo, agradeció al Concello su labor de mantenimiento de las instalaciones, «que están impecables».

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En su momento, las comunidades de vecinos y propietarios de la calle Gumersindo Nartallo solicitaron el traslado del servicio a un centro sanitario, como el nuevo ambulatorio o el Hospital, debido a los perjuicios que les causa la presencia habitual en la zona de personas toxicómanas. Pero el conselleiro avanzó que la unidad seguirá funcionando en su ubicación actual al menos a medio plazo, ya que la Consellería nunca se ha planteado hasta ahora un posible traslado a otro edificio.