Ruta da Industria Conserveira: el camino para descubrir el legado histórico de A Illa

La conserva ha marcado gran parte de la historia de A Illa. En ese lugar fue donde se abrió la primera fábrica en Galicia, convertida hoy en un centro de interpretación desde el que parte, todos los martes y juevfes a las 11.00 horas, la Ruta da Industria Conserveira.

Esta propuesta no solo descubre un pasado que permanece vivo en el paisaje urbano de A Illa, sobre todo a través de las antiguas chimeneas, sino que marcó el ritmo de vida de sus vecinos durante décadas a través del trabajo en las fábricas, la llegada de las embarcaciones cargadas de pescado o el esfuerzo de las familias que acabaron transformando este pequeño territorio de siete kilómetros cuadrados de superficie.

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La ruta llevará a los participantes por espacios donde esa historia sucedió y les facilitará la posibilidad de comprender una parte muy importante de la historia de A Illa. El recorrido les llevará por el Peirao de Pau, la antigua fábrica de salazón, la fábrica de Goday y las casas modernistas y sus jardines.