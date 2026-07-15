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Autoservicios Familia abre un nuevo supermercado en San Lourenzo de Meis con una inversión de 1,35 millones

La tienda de 650 metros cuadrados genera 25 empleos y ofrece más de 7.800 referencias a los consumidores

Autoridades y responsables de la compañía en la inauguración.

Autoridades y responsables de la compañía en la inauguración.

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R. A.

Meis

Autoservicios Familia, perteneciente a la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, abre hoy al público un nuevo supermercado en el número 6 del lugar Fontenla, en San Lourenzo de Meis. Una superficie con sala de ventas de 650 metros cuadrados, más de 7.800 referencias y un aparcamiento para clientes con 33 plazas.

Contará con un total de 25 profesionales; un horario de apertura ininterrumpido de 9.00 a 22.00 horas, de lunes a sábado, en verano, y de 9.00 a 21.30 horas, en invierno, y se han invertido 1,35 millones.

En la jornada de ayer tuvo lugar una inauguración con la presencia del director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño; el director de negocio de Autoservicios Familia, José López Caamaño; y la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez.

«Desde Vegalsa-Eroski seguimos impulsando nuestra enseña Autoservicios Familia, lo que refleja nuestro compromiso con un modelo de tienda que combina calidad, precios competitivos y una experiencia de compra adaptada a las necesidades actuales de los consumidores», destacó Ferreño.

Para esta apertura, la compañía ha destinado aproximadamente 1,35 millones de euros, centrando gran parte de la inversión en equipamiento, maquinaria e instalaciones que hacen de este centro un establecimiento innovador y moderno, indicaron desde la firma.

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Con esta inauguración, Vegalsa-Eroski amplía su presencia en la comarca de O Salnés, donde cuenta con doce tiendas bajo las marcas comerciales Autoservicios Familia, Eroski Center, Eroski City y Cash Record, unos establecimientos que generan un total de 362 empleos en la zona.

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