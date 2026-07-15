Celebración popular
«Na procura do vagamundo» abre las fiestas del Carmen
El Orfeón Voces Graves de Arousa representa hoy un espectáculo basado en textos de Rafael Dieste
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Vilagarcía
Crucelas, la asociación de trabajadores y jubilados del Puerto, abre hoy las Festas do Carme. A las 20.30, el Salón García acoge «Na procura do vagamundo», espectáculo músico-teatral del Orfeón Voces Graves de Arousa basado en Rafael Dieste. El 16 de julio se celebrará a las 12.00 la eucaristía a la Virgen del Carmen en Santa Eulalia, con el coro Thalassa. A las 20.30, Francisco Castro ofrecerá un concierto acústico en el Salón García. Todos los actos son de entrada libre hasta completar aforo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre mientras se bañaba en una playa de A Illa
- La policía vincula el «clan de los Charlines» con el «clan de los Balcanes» tras detener a 18 personas e intervenir 103 kilos de coca
- Gardacostas aprieta a los furtivos, que tienen las rías gallegas completamente sembradas de aparejo
- Detenido tras atentar contra un policía nacional jubilado cuando paseaba por Vilagarcía
- Miles de personas honran a San Benito y San Cristóbal en Cambados, Meaño y Meis
- La Virgen del Carmen recorrerá la ría de Arousa en media docena de procesiones marítimas
- El viento que se anuncia para próximos días condiciona el tratamiento de los viñedos
- «La línea que seguimos es garantía para que vengan grandes bandas»