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«Na procura do vagamundo» abre las fiestas del Carmen

El Orfeón Voces Graves de Arousa representa hoy un espectáculo basado en textos de Rafael Dieste

Miembros de la asociación Crucelas.

Miembros de la asociación Crucelas. / Iñaki Abella

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Diego Doval

Vilagarcía

Crucelas, la asociación de trabajadores y jubilados del Puerto, abre hoy las Festas do Carme. A las 20.30, el Salón García acoge «Na procura do vagamundo», espectáculo músico-teatral del Orfeón Voces Graves de Arousa basado en Rafael Dieste. El 16 de julio se celebrará a las 12.00 la eucaristía a la Virgen del Carmen en Santa Eulalia, con el coro Thalassa. A las 20.30, Francisco Castro ofrecerá un concierto acústico en el Salón García. Todos los actos son de entrada libre hasta completar aforo.

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