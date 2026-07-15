«Na procura do vagamundo» abre las fiestas del Carmen

Crucelas, la asociación de trabajadores y jubilados del Puerto, abre hoy las Festas do Carme. A las 20.30, el Salón García acoge «Na procura do vagamundo», espectáculo músico-teatral del Orfeón Voces Graves de Arousa basado en Rafael Dieste. El 16 de julio se celebrará a las 12.00 la eucaristía a la Virgen del Carmen en Santa Eulalia, con el coro Thalassa. A las 20.30, Francisco Castro ofrecerá un concierto acústico en el Salón García. Todos los actos son de entrada libre hasta completar aforo.