El millonario vilagarciano que financió la América de Bolívar

De Vilagarcía de Arousa, España, salió un chico de nombre Pedro Ximeno, que en plena adolescencia se adueña del mar y del comercio atlántico. Recaló en Nueva York con el comienzo del siglo XIX y se hizo mayor a la vez que crecía un nuevo concepto de país llamado Estados Unidos de América. Durante la independencia de Hispanoamérica le tocó jugar en el lado neutral, lo que le dio la increíble ventaja de relacionarse con ella desde todos los frentes.

Pedro Ximeno, que ingenió su nombre para pasar a ser Peter Harmony, mantuvo una relación muy particular con Simón Bolívar, el Libertador. Bolívar heredó su nombre de su abuelo que era originario de Bolíbar, localidad del País Vasco, España. Era tercera generación en la España imperial. Su familia era muy rica y tenía solicitado un título nobiliario: marqués de san Luis de Cora. El por qué un español rico abraza la causa independentista es escasamente discutido, pero todo apunta a que al crecer observó que todo lo que tenía no le valía para ser aceptado como se merecía. Su viaje a España (1799-1802) con un propósito educativo fue iluminador. Cuando decía que era nacido en Caracas, notaba el cambio de trato. La desigualdad con los nacidos en la península allanó el distanciamiento. La decadencia y debilidad política de la corte de Carlos IV, contemplada en primera persona, fue el colofón.

El primer contacto de Bolívar con Harmony se ciñe a una consulta a su tío Lino de Clemente sobre la solvencia de este banquero de Nueva York. Tenía el propósito de acceder a financiación privada, ya que el gobierno estadounidense se la había negado. También, y privadamente, para gestionar la educación de sus sobrinos en EEUU La respuesta certificó una total y absoluta confianza. Había que aprovisionar a los patriotas, comprar armas y barcos en EE UU. En el espacio familiar, necesitaba sufragar los estudios de sus sobrinos Fernando y Anacleto. En definitivas cuentas, hacer de Harmony su banquero personal en Nueva York.

Está registrado el contacto ocurrido en el Callao, Perú. La compañía Harmony aprovisionaba a los independentistas aprovechando su condición de neutral. Al mismo tiempo, y por la misma condición, los realistas subían por la otra borda del buque sus riquezas y sus propias personas para burlar el bloqueo. Hablamos del buque General Brown. El depuesto virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, escapó en ese viaje. Las riquezas de Hispanoamérica pasaban por Nueva York de forma segura en su camino a España. Nos cuenta Fernando, sobrino de Bolívar, en sus memorias (París 1873), firmadas como Rivolba (anagrama de Bolívar), que en las oficinas de Harmony se cruzaban todos los protagonistas del independentismo, empezando por Francisco de Paula Santander, opositor a Bolívar. No faltaban los espías de España. En las memorias de Fernando, la hermana de Bolívar, María Antonia, aparece en Staten-Island, NY, en una visita a Harmony.

Simón Bolívar tuvo en el vilagarciano a su hombre de confianza y facilitador económico. | FDV

Anacleto, hijo de María Antonia, recibió todo tipo de broncas de su tío por dejar mal el crédito de la familia en su paso educativo por NY, y se le recrimina por carta que deja mal a don Pedro Harmony, responsable financiero de los pagarés del dinero que derrochaba. Era un deshonor para Bolívar que ponía en riesgo la capacidad crediticia de la Gran Colombia. Harmony acabó cerrándole el grifo de los fondos.

El enriquecimiento de Pedro Harmony fue inmenso pues no se podía enviar dinero de un punto a otro de Hispanoamérica sin triangularlo con Nueva York. Cuando se enviaba el dinero ocurría que se depreciaba en el camino de un 12 a un 20 por ciento. La triangulación era la única forma de recibir la misma cantidad enviada. Las libranzas o letras de cambio servían para garantizar la circulación del dinero con independencia de su origen o destino. El que lo enviaba podía ser igual un rico terrateniente, un virrey, o un esclavista. Esto ha confundido a algunos investigadores que asociaban a las compañías que hacían de banqueros con el origen de estas fortunas. Igual ocurría con la compra de los buques. A través de Harmony se encargaban buques que se hacían en el astillero de su asociado Henry Eckford en NY. El uso de estos buques con una patente de corso otorgada por Bolívar con el propósito de atacar a la armada española o su uso subsidiario en cualquier otro negocio quedaban fuera del alcance de la compañía P. Harmony´s Nephews and Co.

Don Pedro Harmony fue el primer millonario hispano de Estados Unidos. Vivió su vida con austeridad y sobriedad desarrollando el digno oficio de dar seriedad al movimiento del dinero. Muy en la línea de Franklin a quien admiraba. El mundo de los seguros, la reputación financiera, la seguridad crediticia, comerciar en Hong Kong, Gran Bretaña, el imperio español antes y después de su existencia, todo ello hace de él que valga la pena adentrarse en su conocimiento. No trataba de hacer negocios, sino que inventó la forma moderna de hacerlos. No aparece en ninguna Enciclopedia.

Para construir el puente de Brooklyn, Nueva York tuvo que comprar una de las propiedades de Harmony. El único retrato que circula de él es falso.

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Luis Silva-Villar* es profesor emérito de la Universidad de Colorado (Estados Unidos)