A Illa vuelve a licitar su tren turístico

Quedó desierto hace apenas unas semanas, ya que la única empresa que se presentó no contaba con los permisos necesarios para su explotación, pero el Concello de A Illa se mantiene en sus trece de contar con un tren turístico que facilite la movilidad de vecinos y visitsantes durante el verano.

El Concello ha abierto un nuevo proceso de adjudicación de este servicio que espera culminar el próximo viernes, cuando finaliza el plazo de presentación de ofertas. En principio, la intención es que el concurso se encuentre resuelto a finales de este mes y pueda ponerse en marcha de inmediato, realizando un circuito circular con carias paradas en el casco urbano, además de en O Bao, Area da Secada y Carreirón, ayudando a desocngestionar el tráfico en estas zonas durante el verano.

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La concesionaria no tendrá que abonar nada al Concello, pero si cumplir una serie de cuestiones para mantener activa la concesión. El servicio sustituirá al bus circular que se puso en marcha el pasado año sin conseguir atraer una gran cantidad de pasajeros.