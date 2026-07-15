La Diputación aprueba la ayuda de 60.000 euros para el nuevo centro juvenil de Cambados

La Diputación de Pontevedra ya ha aprobado los 60.000 euros solicitados por el Concello de Cambados para una primera fase de adecentamiento de la antigua Cámara Agraria con el fin de convertirla en un centro para la juventud.

Así lo anunció el diputado Javier Tourís en una visita a las instalaciones en las que se cambiará la carpintería exterior del local del callejón de Río, mejorando la eficiencia energética y quitando los cristales rotos actualmente.

También se cambiará la instalación de la iluminación y se mejorará la accesibilidad, pues en estos momentos no cumple la normativa.

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Tourís estuvo acompañado por el alcalde, Samuel Lago, la concejala de Deportes, Noelia Gómez Fabello, y otros concejales y destacó que la financiación procede del Plan +Provincia 2026-2027, que destina casi 1,9 millones de euros a la villa, como parte del «compromiso» provincial de «ser el gobierno del municipalismo».