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Política

Cambados mantiene viva la reclamación de una residencia: el PSOE vuelve a exigirla en el Parlamento

Besteiro exige a la Xunta que incluya la localidad en su plan para construir nuevos centros

Besteiro y el alcalde de Cambados frente al antiguo asilo.

Besteiro y el alcalde de Cambados frente al antiguo asilo.

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Lucía Romero

Cambados

El secretario general y portavoz del PSdeG en el Parlamento gallego, José Ramón Goméz Besteiro, exige a la Xunta que incluya Cambados en su plan de construcción de nuevas residencias tras acusarle de «expulsar» a los mayores de la localidad por «dejar cerrar» la única que había, el asilo.

Tras reunirse con el alcalde, Samuel Lago, recalcó que se trata de «algo básico» y «de necesidad» y reprochó al gobierno autonómico que «dejara perder la posibilidad de habilitar un nuevo centro en el pazo de Montesacro a pesar de las propuestas del Concello». También el silencio de su presidente y de la Consellería de Política Social frente a las «15 reuniones» solicitadas por el regidor.

«El mejor alcalde que puede tener el municipio», según Besteiro, que recordó que también le ha ofrecido la compra y cesión gratuita de un terreno para construir un centro público. «¿Y qué hace Rueda? Ni recibe ni se compromete», concluyó, pidiendo al presidente que «deje de ignorar» a Cambados.

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Asimismo, contrapuso las inversiones realizadas por el gobierno central dirigido por su partido, como la reforma integral de 1,2 millones de la Casa do Mar, que ya tiene licencia municipal, o el nuevo cuartel para O Salnés, con 9,6 millones y previsión de entrada en servicio a finales de 2027.

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