Los Bics, del instituto al escenario

Minutos antes del ensayo, Jesús Diéguez se aparta de la batería y ejerce de portavoz de Los Bics. A su alrededor, la banda prepara una cita especial. Este jueves actuará en la plaza de O Castro dentro de los Xoves Abertos, el ciclo impulsado por Zona Aberta.

El escenario ya no les resulta desconocido. Han tocado dos veces en O Piñeiriño, la última en el Solifest, donde la cantidad de público elevó la tensión. «Salió todo muy bien, pero estábamos bastante nerviosos porque había mucha gente. Luego te relajas, pero antes de empezar estábamos nerviosillos», recuerda Diéguez.

Los Bics nacieron hace apenas un año para poner música a la graduación de segundo de Bachillerato. Casi todos tenían la misma edad y aquella reunión circunstancial funcionó mejor de lo esperado. «Nos gustó y seguimos para adelante», resume el batería. Al principio eran seis y ahora son cinco: Jesús Diéguez, Andrea Núñez, Tomás Reiriz, Hugo Reiriz y Aarón Calvo. Del grupo original permanecen Jesús, Andrea, Hugo y Aarón. Andrea es la voz principal y comparte las partes vocales con Tomás.

Su repertorio viaja entre el rock y el pop, alterna canciones en castellano e inglés y no se encierra en una fórmula. Hay temas populares y otros alejados de los circuitos comerciales. «A veces vamos hacia cosas más mainstream y otras hacia propuestas más underground», explica el portavoz. Tras esa variedad existe una formación iniciada años antes. Jesús entró en la escuela de música con cinco años y empezó con la batería a los ocho. «El gusto por la música me viene de mi padre», confiesa. Tomás también pasó por la escuela de música, mientras Andrea y Hugo estuvieron en Coda.

La banda trabaja a tope en su concierto del jueves. / Iñaki Abella

La actuación de O Castro supone otro paso para una banda que todavía descubre hasta dónde puede llegar. Los ensayos se han intensificado y estos días trabajan a diario para pulir el concierto. «Estamos todos los días dándole caña para dejarlo todo listo», señala Diéguez. El programa incluirá más de veinte temas, todo un reto para cinco músicos tan jóvenes.

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Pero Los Bics ya miran más allá de las versiones. Se plantean reservar un ensayo semanal para experimentar y comenzar a componer canciones propias, probablemente en castellano. Es el siguiente desafío de una aventura nacida casi por casualidad en una graduación. Antes llegará el examen de este jueves: una plaza céntrica, más de veinte canciones y la oportunidad de confirmar ante el público de Vilagarcía que aquella reunión de compañeros tenía más recorrido del que imaginaron.