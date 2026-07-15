Las barras de la Festa da Auga de Vilagarcía podrán trabajar hasta las 18.00 horas del día de San Roque

Los hosteleros de Vilagarcía tienen hasta el día 30 de este mes para presentar su solicitud de instalación de barras exteriores durante las fiestas de San Roque. El plazo comenzó este mismo miércoles.

Las instancias pueden tramitarse por vía telemática (sede.vilagarcia.gal) o bien presencialmente, en la casa consistorial. Sea cual sea el método elegido, los interesados deberán cumplir una serie de requisitos. El primero a tener en cuenta es que las barras deberán emplazarse delante del local y de tal manera que no impidan el paso de los peatones por la vía pública o acera, ni el uso de mobiliario público.

Igualmente, no podrán exceder en ningún caso el frente del establecimiento y dejarán libre el acceso al interior del local. Tampoco se permite que estén separadas más de dos metros de la fachada del edificio. Por otra parte, estas instalaciones complementarias deberán atenerse a un horario determinado: no podrán funcionar antes de las 22.00 horas del día 15 de agosto y estarán totalmente retiradas a las 18.00 del día 16, San Roque.

La norma contempla que dos o más establecimientos puedan presentar una solicitud conjunta, pero las condiciones serán las mismas que si fueran peticiones individuales. Otra de las normas ineludibles es instalar un aseo público en el exterior del local, antes de las 12.00 del mediodía del día 15.

En su solicitud, los hosteleros deberán indicar el emplazamiento de esos servicios. Varios establecimientos podrán solicitar la instalación de un módulo cerrado u otro abierto, con tantos aseos como locales solicitantes. El Ayuntamiento hará una inspección para comprobar que se ha hecho lo que se comprometió por escrito y si no es así, «las licencias quedarán revocadas automáticamente», apuntan desde Ravella.

Noticias relacionadas

El Concello recuerda igualmente que está prohibida la venta de alcohol a menores.