Banderas de Galicia y mucho vino tinto: los quintos dan el pistoletazo de salida al Carmen de A Illa

A Illa es de los pocos lugares donde todavía se mantiene la tradición de los quintos, esa que dice que los que cumplen la mayoría de edad y que, en tiempos, tenían que hacer la mili, deben organizar uno de los días de las fiestas del pueblo. La quinta de 2008 cumplió esta tarde con la tradición, saliendo a la calle para celebrar la llegada a la edad adulta ataviados con banderas de Galicia y cargados con pistolas de juguete llenas de vino tinto. Apenas había transcurrido media hora del inicio de la jornada para ellos y ya estaban cubiertos de vino de pies a cabeza en la plaza de O Regueiro, donde por la noche estaba prevista la actuación de varios dj's sufragados por todos los jóvenes que participan en esta tradición. Tampoco faltó la cena de confraternidad del medio centenar de jóvenes que conforman la quinta. Además de ellos, los nacidos en 2009 también celebraron la prequinta, aunque vestidos con camisetas negras, algo que viene ocurriendo desde hace ya algunos años.

El desfase de los jóvenes siempre es el preludio de las fiestas más importantes de A Illa, las que veneran al Carmen y que se extenderán hasta el sábado. Para este jueves, la actividad festiva se trasladará temprano al pinar de A Bouza, donde se celebrará la tradicional romería de San Ramón, a la que acudirá una buena parte del pueblo para participar en el Xantar Popular. En este caso, el Concello ha solicitado mucha precaución a la hora de realizar barbacoas ante la meteorología que se prevé, con un intenso calor. Por la noche será el turno de la verbena con «La banda de ayer» y la orquesta «Fania Blanco Show».

La fiesta de los quintos se concentró en O Regueiro / Iñaki Abella

El viernes estará dedicado a San Roque, jornada en la que las actividades se centran en los más jóvenes. Así, a partir de las 16.30 horas se celebrarán talleres de animación infantil en el paseo de O Campo, a lo que se sumará una demostración de bailes regionales del grupo d emúsica y baile tradicional de ACD Dorna. La noche cerrará con una gran verbena a partir de las 22.00 horas, que estará amenizada por las orquestas «Finisterre» y «Fuego».

Noticias relacionadas

El día grande de las fiestas será el próximo sábado. La actividad comenzará temprano, a las 9.00 horas, con un amplio pasacalles de los marineros que portarán la imagen de la Virxe do Carme durante la procesión. El traslado desde la iglesia parroquial a la lonja tendrá lugar a las 11.00 horas y será allí donde se celebre una misa solemne previa a la tradicional procesión marítima que, al igual que el año pasado, tendrá origen y fin en el muelle de O Xufre. La última verbena de las fiestas será con los grupos «Atenas» y «Bomba», en un espectáculo que forma parte de la Ruta Lírica Camino de Santiago. El broche final a los festejos sedrán los fuegos artificiales en la zona de O Campo, que servirán para despedir las fiuestas más importantes del año en A Illa.