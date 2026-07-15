Política municipal
Un auto judicial permite instalar la antena de San Vicente
Cacabelos reucerda que la mayoría de ordenanzas municipales están siendo recurridas por las empresas
«Los del BNG no se enteran de nada». Así de contundente se muestra el alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, al analizar la crítica nacionalista por la instalación de una antena de telefonía en las inmediaciones de la iglesia de San Vicente. El regidor recuerda que la empresa «cuenta con un auto judicial que ha estimado su petición de medidas cautelares para continuar con la obra y, ante eso, poco podemos hacer».
Cacabelos también matiza varias cuestiones sobre las críticas nacionalistas, señalando que las torres de telefonía «están consideradas como de interés general por el Gobierno del Estado en función de una declaración de la UE que garantiza que todo ciudadano pueda comunicarse». Esa norma fue la que cortó de raíz todos los intentos del Concello por dilatar esta actuación, unos intentos en los que se llegó a paralizar su construcción en varias ocasiones.
El regidor también recuerda que la empresa recurrió las resoluciones del Concello sobre la afectación de la obra al BIC de Adro Vello y que «las empresas están recurriendo todas las ordenanzas municipales, así que esta crítica es absurda y populista».
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