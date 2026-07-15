El Atlantic Fest aúna música y turismo en Vilagarcía

Vilagarcía se convertirá este fin de semana en una de las capitales de la música en Galicia, y recibirá a miles de personas con motivo del Atlantic Fest. Este miércoles se presentó el festival, que cumple diez ediciones, y que se celebrará los días 17, 18 y 19 de julio.

Franz Ferdinand, Los Planetas, Triángulo de Amor Bizarro, Nacho Vegas o Nadadora son algunos de los artistas que subirán al escenario de la playa de A Concha entre el viernes y el domingo.

En la presentación se dieron cita organizadores y representantes de entidades públicas y privadas. El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, destacó la importancia que el Atlantic Fest ha adquirido para la ciudad y la consolidación de una relación «que se ha fortalecido con el paso de las ediciones». Puso además en valor la capacidad del festival para «atraer público y proyectar Vilagarcía».

Por parte de la organización, el codirector del Atlantic Fest, Juan Antonio Caneda, hizo balance del camino recorrido hasta alcanzar esta décima edición e incidióen que el festival no es únicamente una propuesta musical, «sino también una puerta de entrada para muchos visitantes que, atraídos inicialmente por el cartel, descubren Vilagarcía y Galicia a través de la experiencia del festival».

Todos los asistentes a la presentación destacan la proyección turística que acarrea el festival

La relación entre la música en directo y las experiencias compartidas centró también la intervención de Hugo Pérez, responsable de Marketing Local y de Clientes de Mahou Galicia, y destacó la presencia de Vibra Mahou en esta décima edición de Atlantic Fest, con un espacio propio por el que pasarán diferentes djs a lo largo del festival, ampliando la propuesta musical más allá de los conciertos y generando un nuevo punto de encuentro para el público.

Por su parte, Laura Pichardo García, brand manager de Bodegas Martín Códax, destacó la conexión existente entre Atlantic Fest, el territorio y la identidad gallega. Durante su intervención puso en valor la importancia de respaldar iniciativas culturales que contribuyen a proyectar Galicia y que comparten valores vinculados a la música, la cultura o el territorio.

Por su parte, la directora de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, Begoña Mesejo, destacó el valor que supone que un acontecimiento de estas características se desarrolle en un entorno tan estrechamente ligado a la identidad de Vilagarcía como su espacio portuario y marítimo.

En representación de la Diputación de Pontevedra, el diputado Javier Tourís destacó la relevancia del Atlantic como elemento de dinamización para el territorio y su capacidad para generar actividad más allá de los días de celebración.

Por su parte, el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, destacó el papel de la música y de los grandes acontecimientos culturales como herramientas para proyectar Galicia y generar puntos de encuentro. Durante su intervención puso también en valor la presencia de Galicia Calidade en el Atlantic Fest, dando nombre al escenario principal del festival, por el que pasarán algunos de los grandes nombres del cartel de esta décima edición.

Un cartel de primer nivel

El cartel de esta edición cuenta con artistas como Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Los Planetas, Carolina Durante, Nacho Vegas, Shame, Carlos Ares, Triángulo de Amor Bizarro, Depresión Sonora, Nadadora, Alonso, Aiko el Grupo y Joe Crepúsculo, entre otros. Aparte de los conciertos, el Atlantic Fest ofrece propuestas de gastronomía y turismo.

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El festival empieza este viernes, 17 de julio.