El arte de Leiro a través de un objetivo

«Francisco Leiro es el último superviviente de una etapa heroica de la escultura que ya no existe. No hacemos una biografía ni una presentación de su trayectoria. Simplemente mostramos las condiciones objetivas, físicas y mentales, del proceso creativo de este escultor en la actualidad, entre su Galicia natal, en Cambados, y sus lugares de trabajo en Madrid y Nueva York, usando como banda sonora los sonidos de sus herramientas, descubriendo el alma de un gigante». Con este párrafo define la productora Arraianos lo que muestran al mundo los 65 minutos del documental «The Soul of the giant» (El alma de un gigante), donde se profundiza en la obra del escultor cambadés y que, el próximo día 26, será proyectado en el prestigioso festival de cine de la ciudad surafricana de Durbán, donde ha sido seleccionado para participar.

Dirigido por el ourensano Aser Álvarez, el documental es una pieza creada con el material que su productora, Arraianos, recopiló durante tres años en los que filmó el proceso creativo del escultor cambadés, recorriendo sus talleres y espacios de trabajo en la villa del albariño, Madrid y Nueva York. Ese trabajo resulta muy especial, ya que era la primera vez que un equipo de grabación se adentraba en un espacio sagrado para el escultor cambadés, uno de los artistas más reconocidos de Galicia fuera de sus fronteras. A través del trabajo puede descubrirse la dimensión humana del artista arousano así como sus reflexiones y su particular visión del arte, cuestiones que podrán ser analizadas por el jurado del Festival Internacional de Durban, donde será expuesta el día 26 de este mes.

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El director del documental es el ourensano Aser Álvarez que cuenta con una dilatada carrera profesional en el mundo del audiovisual más relacionada con la comarca de O Salnés de lo que en un primer momento se podría pensar. En esa carrera figura un trabajo como «Julio Camba. El hombre que no quería ser nada», otro trabajo producido por Arraianos y que contó con el respaldo de Afundación, documental en el que se profundiza en la vida del periodista y escritor vilanovés, recorriendo lugares clave en su biografía y profundizando en muchos de los escritos que acabaron convirtiéndole en una de las grandes referencias del periodismo español.