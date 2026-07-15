Adelanto de procesiones y pantallas gigantes para ver la final del Mundial en Arousa

La llegada de la Selección Española a la final del Mundial es un momento de relevancia para una gran mayoría de la población, así que las cofradías y comisiones de fiestas de Cambados y Vilaxoán han decidido adelantar las procesiones marítimas del Carmen para que los asistentes puedan llegar a tiempo al visionado del partido.

Además, la gran parte de los Ayuntamientos han anunciado la colocación de pantallas gigantes para animar al equipo de La Roja en comunidad.

En cuanto a las fiestas en honor de la patrona de los profesionales del mar, O Grove ha sido el primero en dar el pistoletazo de salida de seis días de programa lúdico y religioso y hoy será su día grande, con la celebración de la procesión a las 19.00 horas, tras la misa.

La verbena del día será con Magos y América de Vigo. También Carril celebra hoy la fiesta, con la misa a las 19.30 horas y posterior procesión.

Los festejos de A Illa tendrán lugar el sábado y cierran Cambados y Vilaxoán, que han adelantado a las 17.30 y a las 19.00 horas, respectivamente, sus procesiones para evitar coincidencias con la celebración del partido.

Con todo, aún quedará en agosto las fiestas del Carmen en Vilanova y cabe recordar además que la capital del albariño da inicio hoy a su Festa da Vieira, con degustaciones en el paseo de A Calzada.

En cuanto a las pantallas gigantes, todos los Ayuntamientos de O Salnés y el Ullán, excepto Cambados, Meis y Pontecesures, ya anunciaron este miércoles la colocación para seguir el partido de las 20.00 horas de este domingo, en solitario o en colaboración con la hostelería.

Con Panorama en Meaño

En Vilagarcía aún no tenían clara la ubicación y estaba previsto anunciarlo próximamente. En el caso de Vilanova, la cita será en el pabellón municipal, mientras que en Valga se ubicará en el auditorio; O Grove lo hará en la explanada de las fiestas del Carmen; A Illa en O Regueiro y Sanxenxo mantiene la de la plaza Fonte de Ramos.

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También Meaño está en plena celebración de una de sus grandes citas, la Festa do Viño, y aprovechará la gran pantalla de la orquesta Panorama que actúa ese día para emitir la final que, al cierre de esta edición, estaba por ver si sería contra Argentina o Inglaterra.