Campaña social y política
Zona Aberta y el PSOE mantienen la lucha por una UVI móvil permanente
La concentración convocada por los comerciantes es el jueves a las 21.00 horas
A.M.
O Salnés mantiene su presión a la Xunta de Galicia y el 061 para conseguir que la ambulancia medicalizada se quede todo el año en Vilagarcía, y para que se contrate una específica en verano para Sanxenxo y O Grove. Así, la asociación de comerciantes Zona Aberta presentó este martes la concentración del jueves en Vilagarcía, y animó a los ciudadanos a acudir. El acto será a las 21.00 horas, en la plaza de Galicia.
Entre tanto, el secretario general del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido en el Parlamento la permanencia de la UVI móvil, tras reunirse con alcaldes socialistas del distrito sanitario de O Salnés.
Finalmente, el regidor de Vilagarcía, Alberto Varela, se reúne este miércoles en el Hospital do Salnés con el conselleiro de Sanidade, y abordarán este asunto. Hace unos días, el BNG ya reunió a numerosas personas en una concentración en Vilagarcía.
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