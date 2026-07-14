Vilagarcía actúa para reducir los vertidos al río de O Con

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha adjudicado una obra de saneamiento en la calle Illa de Ons que se espera que sirva para reducir el número de vertidos que llegan al río de O Con. En concreto, la administración local ha adjudicado a la empresa Moncosa OHS las obras de reforma integral de la red de saneamiento en esa zona, concretamente en la urbanización Burgonova, en Cornazo. El proyecto tiene un presupuesto de 13.129 euros y un plazo de ejecución de un mes.

Las obras consistirán, básicamente, en la separación de las conducciones de aguas pluviales y residuales. En una inspección de los servicios municipales se detectó que ambas estaban hasta ahora unidas, «y esa era la causa de que se produjeran vertidos al arroyo de Santa Mariña, donde van a dar las aguas pluviales a través de la calle Regueira, en Fontecarmoa», señala la administración local.

Se da la circunstancia de que el río Santa Mariña desemboca en el curso bajo de O Con, y que en más de una ocasión se detectaron aguas sucias en el río procedentes de su afluente.

Las tareas que tendrá que realizar Moncosa consistirán en abrir el pavimento e instalar nuevas tuberías exclusivamente para aguas residuales, de manera que estas serán conducidas al sistema general de saneamiento del Ayuntamiento. Las aguas pluviales, por su parte, seguirán vertiendo al arroyo, como el resto de las aguas pluviales que se recogen en la ciudad.

Una vez terminada la instalación, la empresa tendrá que reponer el pavimento y la acera en los tramos afectados. «Con esta actuación, el Concello continúa adelante con su plan para ampliar y mejorar la red de saneamiento en cualquier rincón del municipio, especialmente en el ámbito rural, donde es más frecuente que aún existan canalizaciones donde aguas pluviales y residuales son recogidas juntas».

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Según datos de Ravella, a lo largo del actual mandato, el Ayuntamiento hizo obras de saneamiento como las descritas que beneficiaron a 331 viviendas. En el caso de Illa de Ons, la inversión cuenta con una subvención de la Xunta de Galicia.