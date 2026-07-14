El personal de Valoriza rechaza la propuesta empresarial y plantea una alternativa

La propuesta de convenio realizada por la empresa Valoriza, la empresa encargada de la recogida de la basura en los municipios de Meis, Cambados y Vilanova, no ha convencido a los trabajadores. La mayoría de la asamblea celebrada esta mañana ha decidido rechazar la propuesta que planteó la empresa ayer, y remitir una contrapropuesta ya definitiva, aguardando que responda a lo largo de mañana.

Esta decisión ha provocado que se haya suspendido la concentración prevista para mañana ante el Concello de Cambados, pero se mantiene todo el calendario de movilizaciones, tales como la concentración a las puertas del Concello de Vilanova el viernes o la convocatoria de una huelga a partir del 24 de julio. La celebración de estas movilizaciones quedará a expensas de lo que la empresa responda a la contrapropuesta.

El escrito remitido por el personal, representado por la CIG, además de medidas de conciliación en días de vacaciones y mejoras en las condiciones del trabajo en días festivos, que se han aceptado. Sin embargo, las diferencias persisten en la parte económica. La propuesta de la empresa habla de un incremento del 17% con una duración del convenio de cinco años. Este incremento no cubre las expectativas de la pérdida del 15% en los últimos doce años, desde que este servicio de recogida de la basura está mancomunado, puesto que con los IPC actuales ya se está en esos valores «por lo que no se está garantizando una mejora salarial». Recuerdan desde la CIG que los contratos de servicios de la administración pública no tienen revisión de salarios al IPC y, por lo tanto, no garantizan incrementos que no sean absorbidos por el coste de la vida.

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Los trabajadores también reclaman a la Mancomunidade a que incluya los beneficios que se acuerden en las cláusulas administrativas del nuevo contrato.