Fiesta de Interés Cultural
Fotografía, música y teatro para escenificar una nueva invasión vikinga
La Romaría Internacional de Catoira incorpora nuevos elementos pero sin perder su esencia
Será el próximo 2 de agosto cuando las embarcaciones vikingas vuelvan a acercarse al grito de «Úrsula» a las Torres do Oeste en una Romaría Internacional que alcanza su LXVI edición. El evento más importante de cuantos se celebra en Catoira se presentó esta mañana, sacando pecho de que continúa creciendo «en cantidad y calidad», pero sin perder la esencia de la tradición, cultura, música, patrimonio y participación.
Entre las principales novedades de esta edición destaca la exposición fotográfica «Vikingos de Catoira. Retratos dunha tradición viva», realizada expresamente para esta edición por la fotógrafa local Nuria Atanes y en la que se rinde homenaje a las personas que hacen posible la celebración de este evento, poniendo en valor también el talento creativo que existe en el municipio.
La programación mantendrá su estructura consolidada en los últimos años. Así, se abrirá el domingo, día 26, con la Ruta BTT Vikinga y el torneo de ajedrez Viking Rise, dos actividades que ya están integradas en la programación y que reúnen a medio millar de participantes. En los siguientes días se celebrará el VikingFilm, con el cine al aire libre; una nueva edición del VikingDrama, que este año presenta la obra «Torres que resisten» con un nuevo modelo de producción para reforzar su profesionalización; y la programación infantil incluida en la «Vikinguinha». También se abrirá en el centro de Catoira el mercado medieval vikingo, una de las novedades de este año.
El apartado musical, con el VikingMusic volverá a ser uno de los grandes atractivos. El viernes 31 de julio actuarán Fillas de Cassandra en formato dúo antes del pregón y de la última representación teatral. El sábado, se celebrará el tradicional Xantar Vikingo, seguido de la actuación del Dj internacional SoloViking, para dar paso por la noche al gran concierto de la edición, protagonizado por Mondra, 9Louro, Dakidarría y Lisdexia.
El domingo día 2 de agosto será el momento más esperado, con la recreación del desembarco vikingo en las Torres do Oeste que, este año, coincidirá con la marea alta, lo que permitirá que las embarcaciones puedan llegar prácticamente hasta las inmediaciones de las Torres. Los conciertos del domingo serán Treixadura y O Sonoro Maxín. El programa se cerrará el lunes con la Vikinguinha, que incluirá un concierto teatralizado de la banda de Música de Catoira, con Cris Collazo y Josito Porto.
Una de las cuestiones que más se destacó en la presentación es la intención del Concello de poner en valor el talento local. En ese sentido, el pregón de este año rinde homenaje a las piragüistas María Pérez y María Fernanda Constantino, pioneras del piragüismo femenino. También se espera estrenar la iluminación artística de las Torres do Oeste.
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