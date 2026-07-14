Censuran la instalación de una nueva antena en San Vicente

El BNG de O Grove ha denunciado que la antena de telefonía de «Vantage Towers», en San Vicente, se encuentra ya finalizada, con la torre completamente instalada, una caseta técnica y un cierre perimetral ejecutados. Para el portavoz nacionalista, Anselmo Noia, la situación confirma lo que la formación lleva tiempo advirtiendo, que el Concello «se ha limitado a dejar hacer mientras la empresa avanzaba hasta consumar un estropicio estético y ambiental en las inmediaciones de un Ben de Interese Cultural como es la iglesia parroquial».

Noia considera que esta situación es grave, ya que se produce cuando el Concello lleva desde octubre de 2024 con un mandato del pleno para elaborar una ordenanza municipal que regule la implantación de las antenas de telefonía en el municipio. La iniciativa, presentada por el BNG, tenía precisamente la finalidad de «evitar conflictos como el de San Vicente; Cacabelos debería tener redactada o estar ultimando la ordenanza, pero la realidad es que no hay noticias de ella, está metida en un cajón mientras las empresas continúan haciendo lo que les parece».

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Noia insiste en que la sensación es que el grupo de gobierno no se ha implicado en esta necesidad para el municipio.