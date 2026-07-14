Vilagarcía
El BNG reclama en el Congreso la apertura del «parking» de la Casa do Mar
La medida supondría ganar 45 plazas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
A.M.
Vilagarcía
El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía solicitará en el Congreso que el Instituto Social de la Marina permita aparcar por las tardes y los fines de semana en el estacionamiento que la Casa do Mar posee en la parte posterior del edificio de la Seguridad Social.
El BNG presentó una moción en el Ayuntamiento de Vilagarcía en febrero de 2025, instando a la apertura al público de este aparcamiento fuera de las horas de oficina. Los demás partidos apoyaron la iniciativa. Pero al transcurrir el tiempo, «y ante el fracaso de las negociaciones que el Concello tenía que llevar a cabo con el ISM», será el BNG el que tome la iniciativa para habilitar unas 45 plazas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre mientras se bañaba en una playa de A Illa
- La policía vincula el «clan de los Charlines» con el «clan de los Balcanes» tras detener a 18 personas e intervenir 103 kilos de coca
- Gardacostas aprieta a los furtivos, que tienen las rías gallegas completamente sembradas de aparejo
- Detenido tras atentar contra un policía nacional jubilado cuando paseaba por Vilagarcía
- Miles de personas honran a San Benito y San Cristóbal en Cambados, Meaño y Meis
- La Virgen del Carmen recorrerá la ría de Arousa en media docena de procesiones marítimas
- El viento que se anuncia para próximos días condiciona el tratamiento de los viñedos
- «La línea que seguimos es garantía para que vengan grandes bandas»