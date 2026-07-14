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Vilagarcía

El BNG reclama en el Congreso la apertura del «parking» de la Casa do Mar

La medida supondría ganar 45 plazas

Aparcamiento de la Casa do Mar.

Aparcamiento de la Casa do Mar. / Iñaki Abella

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A.M.

Vilagarcía

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía solicitará en el Congreso que el Instituto Social de la Marina permita aparcar por las tardes y los fines de semana en el estacionamiento que la Casa do Mar posee en la parte posterior del edificio de la Seguridad Social.

El BNG presentó una moción en el Ayuntamiento de Vilagarcía en febrero de 2025, instando a la apertura al público de este aparcamiento fuera de las horas de oficina. Los demás partidos apoyaron la iniciativa. Pero al transcurrir el tiempo, «y ante el fracaso de las negociaciones que el Concello tenía que llevar a cabo con el ISM», será el BNG el que tome la iniciativa para habilitar unas 45 plazas.

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