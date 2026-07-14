El Atlantic Fest levanta una ciudad musical en A Concha

La playa de A Concha avanza en su transformación para convertirse durante tres jornadas en una gran ciudad dedicada a la música. El montaje del Atlantic Fest entra en su fase decisiva y altera por completo la imagen habitual del arenal vilagarciano, donde los escenarios, andamios, vallados, cierres y lonas van delimitando un recinto preparado para cerca de 10.000 personas.

El festival encara su décimo aniversario convertido en una de las citas musicales de mayor jerarquía del calendario gallego y en uno de los grandes acontecimientos del verano en Vilagarcía. Su celebración trasciende el apartado estrictamente cultural por su capacidad para atraer visitantes, llenar alojamientos y generar actividad económica en la ciudad.

La expectación que rodea esta edición vuelve a quedar reflejada en la respuesta del público. El sábado tiene prácticamente garantizado el lleno, con el 95 % del aforo ya vendido. Una cifra que confirma la fortaleza alcanzada por el Atlantic Fest y la fidelidad de unos asistentes que encuentran en A Concha un espacio singular para disfrutar de la música junto al mar.

La playa va cambiando de aspecto cada hora. Los trabajos se concentran en la instalación de los escenarios y en la configuración de unos accesos fundamentales para ordenar la entrada y la salida de miles de personas. La distribución del recinto pretende facilitar los desplazamientos interiores, evitar aglomeraciones y garantizar que se pueda disfrutar de los conciertos con seguridad y comodidad.

Los accesos se integran en el entorno buscando el menor impacto. / Iñaki Abella

La organización habilitará también una zona gastronómica, un área infantil y un espacio VIP. A esta oferta se sumará un importante backstage, diseñado para proporcionar el mayor confort posible a las bandas invitadas y responder a las exigencias técnicas y logísticas de un festival de esta dimensión.

La experiencia del espectador vuelve a situarse en el centro de todo el dispositivo. El promotor del Atlantic Fest, Antonio Caneda, ha defendido siempre que una de las prioridades es conseguir que el público «esté a gusto» durante su estancia en el recinto. Esa filosofía se traduce en servicios, espacios de descanso y una distribución concebida para acompañar al asistente más allá de los conciertos.

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A Concha se convertirá este fin de semana en el corazón musical de una ciudad que aguarda una nueva llegada masiva de visitantes a un Atlantic Fest que afronta su décimo aniversario.