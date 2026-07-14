Ádega invita a pintar medio siglo de cine en Vilagarcía

El Cine Club Ádega convertirá este miércoles su 50 aniversario en un homenaje colectivo a la memoria cinematográfica de Vilagarcía. Desde las 11.00 horas, invita a los vecinos a crear un mural al final de la calle Castelao, entre El Hogar y UGT.

La obra, dirigida por Sebastián Camacho, recordará a los desaparecidos cines Arosa, Cervantes y Fantasio, situados a pocos metros. Cada participante podrá pintar una pequeña parte, sin necesidad de saber dibujar ni tener experiencia. Cada pincelada evocará películas y recuerdos de varias generaciones.

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El colectivo quiere que el mural represente a la comunidad que mantuvo vivo el cine durante medio siglo y devuelva color a unos espacios que continúan en la memoria de Vilagarcía. Ádega agradece la colaboración de la empresa Mondragón, propietaria del solar y del muro, y del Concello de Vilagarcía.