Música
Satisfacción tras un Alén Metal Fest pasado por agua
Un millar de asistentes permanecieron en el recinto durante el chaparrón que condicionó el inicio del festival
La asociación Aínda non vai desta realizó un balance positivo de la última edición del Alén Metal Fest, celebrada el pasado sábado en el parque de A Xunqueira de Vilagarcía, pese a que la lluvia condicionó el arranque del evento. Su portavoz, Jorge Santos, reconoció que la organización afrontó la jornada «con bastante inquietud por la previsión meteorológica». El festival comenzó bajo un intenso chaparrón que obligó a retrasar parte de la programación, aunque «unas mil personas mantuvieron el tipo» hasta que escampó.
«Hubo que reorganizar horarios, vuelos y la actuación de las bandas, pero conseguimos sacarlo adelante», explicó. Santos se mostró «bastante contento con el resultado» y destacó que la asistencia fue similar a la del pasado año, aunque el mal tiempo pudo frenar a parte del público. «Estamos encantados con el nivel de las bandas y muy satisfechos con la respuesta de la gente en unas circunstancias difíciles», concluyó.
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