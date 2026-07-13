La renovada calle Vilaboa recupera un entorno histórico en Sobradelo

El Concello de Vilagarcía ha culminado las obras de humanización de la calle Vilaboa, en Sobradelo, una actuación que ha permitido transformar uno de los espacios con mayor valor patrimonial del núcleo mediante una inversión de 395.000 euros. El alcalde, Alberto Varela, visitó el resultado final de los trabajos y aprovechó la ocasión para poner en valor la apuesta municipal por extender las inversiones a todas las parroquias del municipio, al tiempo que anunció el inicio de otra actuación de carácter prioritario en la cercana calle Faxilde.

La intervención ejecutada en Vilaboa abarcó una superficie de alrededor de 1.300 metros cuadrados e incluyó la renovación integral de las canalizaciones, el alumbrado público, el firme y el mobiliario urbano. Además, el proyecto recuperó el entorno de la histórica fuente y el lavadero, integrándolos en un nuevo espacio pavimentado con adoquín y acabados en hormigón que realzan su valor patrimonial.

Durante la visita, Varela felicitó a todas las personas que participaron en la ejecución de las obras. «Quiero felicitar a todas las personas implicadas en esta actuación de modernización. Además del cambio de canalizaciones, alumbrado, firme y mobiliario urbano, estamos actuando en un entorno histórico muy valorado por los vecinos», señaló.

Autoridades locales durante la visita. / Diego Doval

El regidor destacó que la intervención forma parte de una estrategia continuada para mejorar tanto los núcleos urbanos como las parroquias. «Es una apuesta por revalorizar las diferentes zonas de nuestro concello, como llevamos haciendo en distintos lugares, y una apuesta clara para que las inversiones lleguen a todas las zonas de Vilagarcía», afirmó.

En ese sentido, recordó el esfuerzo inversor realizado en el rural. «Hay un dato muy significativo: siete de cada diez euros de inversión municipal se emplean en el rural, no solo con actuaciones como la de la calle Vilaboa, sino también con planes de asfaltado o con la renovación de redes de saneamiento que beneficiaron a 330 viviendas del municipio», indicó. Varela concluyó asegurando que «cumplimos con Sobradelo con una inversión de 395.000 euros y el resultado ha quedado muy lucido».

Paralelamente, el Concello ha iniciado la renovación urgente de la red de saneamiento de la calle Faxilde, en Sobrán, una actuación adjudicada a la empresa Moncosa OHS por un importe de 58.948 euros. La intervención responde a las continuas roturas y desbordamientos registrados en las últimas semanas, que provocaron vertidos de aguas residuales, daños en propiedades públicas y privadas y hundimientos en la calzada.

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Inicio de las obras en Faxilde. / FdV

Los trabajos se ejecutarán por tramos para reducir al máximo las molestias a los residentes y se desarrollan en coordinación con los servicios técnicos municipales y con la concesionaria Espina & Delfín, encargada de realizar un desvío provisional de la red de abastecimiento para facilitar la sustitución de las antiguas tuberías de fibrocemento por otras de PVC. Una vez concluida la renovación del saneamiento, la calle será objeto de un asfaltado integral previsto dentro del plan municipal de firmes para este ejercicio.