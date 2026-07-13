El PP carga contra Sánchez por ocultar la falta de agentes de la Guardia Civil en O Salnés

Los diputados del Partido Popular de Pontevedra en el Congreso, Irene garrido, Pedro Puy y Juan Andrés Bayón, calificaron de «intolerable y escandalosa» la respuesta del Gobierno de España a su batería de preguntas sobre la situación de los medios humanos y materiales en los cuarteles de la Guardia Civil de Vilagarcía, Cambados, Sanxenxo, O Grove y Vilanova.

En una pregunta parlamentaria registrada el pasado mes de mayo, los diputados pontevedreses exigieron al ejecutivo que diese información sobre el número de agentes en personal activo y sobre la flota de vehículos oficiales disponibles en cada uno de estos puestos para evaluar el déficit de seguridad en la comarca. La respuesta recibida sí clarifica el estado real del parque móvil, compuesto por trece vehículos en Cambados, diez en Vilagarcía, cinco en Sanxenxo, cuatro en O Grove y solo dos en Vilanova, a lo que se suma el reconocimiento de un déficit de efectivos de la Guardia Civil en Pontevedra, donde el cuerpo cuenta con 1.661 efectivos disponibles, de los cuales, 1.551 están activos, 83 en reserva ocupada y 27 en prácticas, lo que dejaría sin cubrir el 18% del catálogo de plazas previstas, establecido en 1.835 activos.

Lo que ha llamado la atención de los conservadores es que la contestación evita facilitar las cifras específicas de agentes operativos locales acogiéndose a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y declarando esta información como «materia reservada». Los diputados conservadores lamentan que el Ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska use de forma «abusiva y opaca» los acuerdos de seguridad del Estado para no admitir que las plantillas locales se encuentran bajo mínimos en la comarca de O Salnés. «No se puede proteger a los ciudadanos ni luchar contra la delincuencia ocultando las carencias bajo un manto de confidencialidad de hace 40 años», denuncian los representantes conservadores.

Con el mando centrealizado en el puesto de Cambados, la zona de O Salnés cuenta con siete puestos distribuidos desde O Grove hasta Valga, u a zona muy amplia que no resulta fácil de cubrir para los agentes al haber muchos kilómetros de distancia entre un puesto y otro. Con el objetivo de mejorar el servicio y la cobertura de todo el territorio, hace cinco años se optó por crear el puesto de Vilanova, trasladando a él un buen número de agentes que se encontraban en Vilagarcía.

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Otra de las cuestiones en las que se trabaja con la Guarida Civil en la comarca de O Salnés es la construcción del cuartel de Cambados, una obra que ha estado años paralizada y que se ha retomado en los últimos meses con el objetivo de que pueda estar lista a finales de 2027. En esa obra se van a invertir 9,4 millones de euros y está considerada como un proyecto clave para la comarca de O Salnés. El edificio tendrá una superficie de unos 2.200 metros cuadrados.