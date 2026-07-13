Piden el apoyo de Vilanova para tener una ambulancia permanente en el municipio

El sindicato Comisiones Obreras ha presentado una solicitud formal al Concello de Vilanova de Arousa para que apoye institucionalmente el establecimiento de una base permanente para una ambulancia de soporte vital básico en el municipio, una medida que permitirá reducir los tiempos de respuesta y mejorar de forma significativa la atención a las emergencias en toda la comarca de O Salnés.

En la actualidad, el recurso solo funciona como refuerzo durante los meses de julio y agosto, en horario de 10.00 a 22.00 horas. Para el sindicato, la situación resulta insuficiente para una comarca que concentra una elevada población durante todo el año y que experimenta un importante incremento estacional, especialmente durante el verano.

Insisten en que la protección de la salud «no puede depender de decisiones organizativas ni de la estacionalidad, sino que debe responder a necesidades reales de la población y reducir los tiempos de respuesta significa aumentar las posibilidades de supervivencia y disminuir las secuelas de las personas atendidas».

Además de esta reivindicación, el sindicato también se suma a la petición de diferentes colectivos de la comarca de mantener, de forma definitiva, la base de la ambulancia medicalizada en el Hospital de O Salnés y que, durante los meses de mayor presión asistencial, Saxenxo disponga de un recurso adicional de soporte vital avanzado, evitando que el refuerzo turístico se realice a costa de la capacidad asistencial del resto de la comarca.

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Comisiones hace un llamamiento al Concello de Vilanova para que lidere esta reivindicación e impulse un acuerdo institucional que pueda contar con el respaldo del resto de concellos de O Salnés, trasladando una postura unitaria a la Xunta de Galicia. Recuerdan que «el derecho a una atención sanitaria urgente, rápida y de calidad no puede depender del lugar donde se vive ni de la época del año; hay que invertir en seguridad y, sobre todo, en vidas».