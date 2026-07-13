El personal de Valoriza irá a la huelga para exigir mejoras en su convenio

El cuadro de personal de la empresa Valoriza, encargado de la recogida de la basura en los municipios de Meis, Cambados y Vilanova, comenzó esta mañana con las concentraciones a las puertas de los concellos para reclamar un convenio digno que incluya mejores condiciones laborales. La de esta mañana en Meis ha sido la primera, pero también están previstas concentraciones en Cambados para mañana y en Vilanova para el viernes.

En la representación de los trabajadores, ejercida por la Confederación Intersindical Galega (CIG) existe un importante malestar al considerar que la empresa trata de dilatar el proceso, aplazando al próximo marte la reunión que estaba prevista para el día hoy. Ese encuentro puede ser crucial, ya que será la quinta ocasión en la que se vean las caras empresa y representación sindical, por lo que desde la CIG se advierte a Valoriza que «de no producirse avances, vamos a poner en marcha un calendario de protestas.

Así, una vez rematadas las concentraciones previstas, el personal dejará una semana de margen para se vuelvan a registrar contactos, pero de no existir un acercamiento claro en las posturas, se convocará una huelga desde el 24 de julio hasta el 9 de agosto.

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Desde la central sindical explican que el convenio colectivo está caducado desde el 30 de abril, por lo que no solo instan a la empresa a que mejore las condiciones laborales de sus trabajadores, sino que también exigen a la Mancomunidade que incluya los beneficios que se acuerden en los pliegos de contratación del nuevo servicio, pero todavía no han obtenido respuesta del enter comarcal.