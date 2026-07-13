Dos millones de euros para eliminar los pasos a nivel de Catoira

El Concello de Catoira ha recibido el proyecto definitivo del nuevo paso elevado y la nueva pasarela peatonal sobre la vía del tren en el entorno de la STAC que permitirá eliminar los pasos a nivel en el municipio, con una inversión que va a superar los dos millones de euros. El documento define técnicamente unas obras que van a permitir mejorar de forma sustancial la seguridad ferroviaria y la conectividad entre ambos lados de la línea ferroviaria; ahora, ese proyecto debe ser informado por el arquitecto municipal y aprobado en pleno para que el administrador ferroviario inicie la licitación de los trabajos.

El alcalde, Xoán Castaño, mostró esta mañana su satisfacción porque «tras muchos años de gestiones y negociaciones vemos que las actuaciones que se reclamaban salen adelante». Insiste en que «estamos hablando de una actuación estratégica para Catoira, con una inversión superior a los dos millones de euros y que servirá para mejorar la seguridad de las personas, eliminará cruces peligrosos sobre la vía y dará solución a unas demandas históricas de los vecinos».

Tal y como refleja la memoria técnica diseñada por ADIE, el proyecto incluye cuatro intervenciones principales: la clausura del paso a nivel del punto kilométrico 11+806, la sustitución del paso a nivel del 10+467 por otro elevado, la mejora de las rampas del paso inferior de la estación y la construcción de una pasarela peatonal elevada en el 8+786, en la zona de la antigua Cedonosa, ahora STAC, que conecta con el paseo fluvial. El objetivo es reforzar la seguridad ferroviaria y mantener la permeabilidad territorial entre ambos lados de la línea férrea.

La actuación más esperada por los vecinos de la zona industrial será la construcción de la nueva pasarela peatonal elevada en el entorno de la fábrica de la STAC. La infraestructura contará con un ancho libre mínimo de 2,5 metros, gálibo de siete metros sobre la vía y rampas accesibles con una pendiente máxima del 8%, permitiendo recuperar una conexión segura entre el paseo fluvial y el núcleo urbano tras el cierre del antiguo paso a nivel.

En la zona de la Balastrera, el actual paso a nivel del punto kilométrico 10+467 será sustituido por un paso elevado sobre las vías, situado prácticamente en el mismo emplazamiento para reducir la afección ambiental. La nueva estructura tendrá tres vanos, un gálibo vertical mínimo de siete metros y accesos adaptados al tráfico local y forestal.

Ligada a esta actuación se ejecutará una carretera de servicio de 611 metros paralela a la vía férrea, que conectará con el estacionamiento del Centro de Activación Cultural das Torres do Oeste y permitirá descongestionar el tráfico en los grandes eventos, especialmente durante la Romaría Vikinga. El proyecto incluye además un vallado perimetral para impedir cruces indebidos sobre la infraestructura ferroviaria.

Por su parte, el paso a nivel del punto kilométrico 11+086, utilizado actualmente por una media de un vehículo diario, será clausurado y el tráfico se desviará por los pasos a distinto nivel ya existentes en esa zona. Finalmente, en el entorno de la estación de tren se acometerá la adecuación de las rampas del paso inferior patonal, reduciendo irregularidades y mejorando la accesibilidad para personas con movilidad reducida, sillas de ruedas y carros infantiles.

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