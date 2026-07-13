Flavio Greco lleva la leyenda del Urco al universo de Curtas

El terror, la aventura y las leyendas de la ría se dan la mano en el cartel oficial de la 54ª edición de Curtas Festival do Imaxinario, que se celebrará en Vilagarcía entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre. El ilustrador argentino Flavio Greco firma de nuevo una imagen que este año traslada al público hasta la isla de Cortegada y recupera una de las figuras más inquietantes de la tradición popular arousana: el Urco.

La composición muestra a dos jóvenes seguidores del festival enfrentándose a una criatura descomunal entre la espesura de las fragas de la isla. Greco combina en la escena la nostalgia de las películas de aventuras de los años ochenta con los códigos del horror cósmico, un género en el que lo desconocido escapa a toda lógica y comprensión humana.

El protagonista es una reinterpretación del Urco, el enorme perro negro, espectral y demoníaco que, según las antiguas leyendas, cruzaba la ría a nado durante las noches de tormenta para anunciar desgracias y sembrar el miedo entre los vecinos. En el cartel, el mito local adquiere una dimensión monstruosa y sobrenatural. «La tradición y la modernidad, el imaginario popular y lo fantástico, vuelven a caminar de la mano», destaca la organización.

La imagen sirve como anticipo de una edición que convertirá nuevamente a Vilagarcía en la capital gallega del género fantástico. Curtas, cuya trayectoria se remonta a 1973, es el festival audiovisual decano de Galicia y reúne cada otoño cine, literatura, cómic, exposiciones y encuentros con creadores.

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El certamen forma parte de la Méliès International Festivals Federation, es calificador para los premios Goya y acaba de recibir la EFFE Label 2026-2027. Además, figura entre los 90 mejores festivales de género del mundo según la publicación especializada Dread Central.