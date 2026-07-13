Las familias exigen frenar los recortes previstos en el CEIP A Lomba

La Anpa A Xunqueira del CEIP A Lomba ha convocado a las familias del centro a concentrarse este miércoles, 15 de julio, ante el edificio administrativo de la Xunta en Campolongo, Pontevedra, para mostrar su rechazo a los recortes anunciados para la etapa de Infantil. La movilización tendrá lugar a las 10.15 horas, quince minutos antes de la reunión que representantes de las familias mantendrán con Inspección Educativa y la Xefatura Territorial.

La protesta responde a las decisiones comunicadas el pasado 30 de junio por la Inspección a la dirección del colegio. Entre ellas figura la supresión, ya oficial, de una plaza de maestra de Infantil, así como el cierre de un aula de 4º de Infantil para el curso 2026-2027. El centro cuenta actualmente con 18 solicitudes de matrícula para el edificio de A Xunqueira y otras ocho para el Anexo.

El colectivo de familias denuncia además la aprobación de un nuevo catálogo educativo que, de aplicarse, supondría la eliminación de otras dos plazas docentes y dejaría únicamente siete aulas para todo el ciclo de Infantil en el curso 2027-2028. Según explica el colectivo, Inspección planteó que fuese la propia dirección la que decidiese qué aula debía cerrarse, en el Anexo o en el edificio principal, una responsabilidad que el equipo directivo rechazó asumir.

Las familias iniciaron el 1 de julio una campaña pública con el objetivo de revertir las medidas y mantuvieron contactos con los grupos políticos representados en el pleno municipal de Vilagarcía. «Queremos formar un frente común en defensa de esta línea, del profesorado y de la calidad educativa que queremos para nuestros hijos e hijas», señala la directiva de la Anpa.

El colectivo sostiene que la movilización social y política permitió abrir la reunión prevista para este miércoles. «La presión ejercida consiguió que seamos recibidos por Inspección y por la Xefatura Territorial», destaca, al tiempo que anima a las familias a acompañar a sus representantes y manifestar públicamente su oposición.

La Anpa advierte de que el alcance de las decisiones va mucho más allá del alumnado que comenzará 4º de Infantil. «No afectará únicamente a los niños y niñas de tres años, ni siquiera solo a esta etapa. La reducción del profesorado implicará menos apoyo para el alumnado con necesidades específicas y especiales y terminará trasladándose a Primaria en los próximos cursos», sostiene.

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La directiva concluye su llamamiento reclamando que la Xunta revise las medidas anunciadas y mantenga los recursos actuales del centro. «Defendamos juntos una educación pública de calidad», señala el colectivo antes de una reunión que considera decisiva para el futuro inmediato del CEIP A Lomba.