EU rechaza el cierre de A Concha por el Atlantic Fest

Esquerda Unida reiteró su rechazo a que el Atlantic Fest ocupe la playa de A Concha y cierre durante varios días buena parte del paseo marítimo. Su concejal Juan Fajardo considera que «no es aceptable privar a la ciudadanía del acceso a uno de los espacios más utilizados del verano para facilitar un negocio privado». La formación alerta además del impacto del recinto sobre la nueva pradera de O Ramal, donde se instalarán bases de hormigón y estructuras pesadas sobre un césped todavía sin consolidar.

EU teme compactaciones, calvas y hundimientos y critica que el espacio quede restringido apenas unos días después de su apertura. «No cuestionamos la celebración del festival, sino su emplazamiento», subraya Fajardo, que reclama al gobierno local futuras ubicaciones que permitan compatibilizar el evento con la protección y el uso público del litoral.