Condenas de 4 y 7 años para un narcotraficante y su proveedor

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 4 y 7 años de prisión, respectivamente, a un vecino de Pontecesures y otro de Vilanova de Arousa, como autores de un delito contra la salud pública, y con la circunstancia agravante de que ambos son reicindentes en delitos similares.

La investigación fue llevada a cabo por la Guardia Civil que, mediante seguimientos e intervenciones telefónicas, constató que ambos se dedicaban a traficar con estupefacientes, y que uno de ellos proveía al otro de droga, para que éste la distribuyera posteriormente a terceros.

Así, entre mayo y septiembre de 2022, se documentaron varias conversaciones y contactos, y también un encuentro entre ambos en Vilanova de Arousa, en el que uno de los acusados le entregó al otro un paquete de un kilo de cocaína para su posterior comercialización.

En los registros llevados a cabo con motivo de las detenciones, se intervinieron alrededor de un kilo y medio de cocaína, más de 25.000 euros, básculas de precisión, teléfonos móviles, vehículos y un rifle de aire comprimido, entre otros efectos.

Al inicio del juicio, uno de los acusados reconoció los hechos, por lo que la Fiscalía rebajó la petición pena (atenuante de confesión).

La Audiencia, ha condenado finalmente a uno de los procesados a 4 años de cárcel y pago de una multa de 250.000 euros, con las atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y la agravante de reincidencia.

El proveedor del anterior ha sido condenado a 7 años de cárcel y pago de multa de 350.000 euros, con la misma agravante y la atenuante de dilaciones indebidas (no reconoció los hechos).

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La operación por la que han sido juzgados los dos individuos se remonta al 5 de octubre de 2022, cuando la Udyco y la Guardia Civil procedieron a detener a seis personas por su relación con el tráfico de estupefacientes. Los agentes consideraban que la banda que dirigiría el vecino de Vilanova se encargaba de suministrar estupefacientes a mediana escala hacia diferentes puntos de Galicia, entre ellos, Pontecesures, de donde es natural el otro condenado.