Besteiro exige a la Xunta más inversiones en A Illa

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha denunciado esta mañana el «castigo» del gobierno de Alfonso Rueda a los vecinos de A Illa y le ha exigido a la Xunta que actúe en el paseo de O Cantiño y acometa las mejoras que necesita el CEIP Torre-Illa. El líder socialista visitó el municipio junto al alcalde, Luis Arosa, que volvió a denunciar el abandono de uno de los espacios más emblemáticos de la localidad, el paseo de O Cantiño, para el que se reclama una profunda transformación que incluya la construcción de un parking subterráneo. Besteiro afirmó que «hay un concello que presenta proyectos, propone soluciones y trabaja por sus vecinos, pero enfrente se encuentra con un muro».

En el caso de O Cantiño, el Concello lleva años reclamando una remodelación profunda, pero también denuncia la falta de mantenimiento y cuidados de las instalaciones actuales, donde «Portos solo actúa a golpe de nota de prensa». Baldosas rotas, baches y elementos deteriorados son habituales en ese espacio para el que «llevamos mucho tiempo reclamando una solución».

Besteiro responsabilizó directamente a la Xunta de no dispensarle el mismo trato que a otros municipios, señalando que si el paseo estuviese en otros municipios «no estaría en estas condiciones». Ese hecho supone un castigo para los vecinos y advirtió a la Xunta de que «el voto de los ciudadanos nunca puede condicionar la atención que reciben por parte de la Administración autonómica, no se puede discriminar y desatender las necesidades de un concello».

También cargaron contra la Xunta por el estado del CEIP Torre-Illa, en el que estudian unos 300 niños. El centro conserva una cubierta antigua con fibrocemento y amianto y necesita actuaciones de renovación y mantenimiento que hace tiempo que se vienen reclamando a Educación sin resultado. Besteiro insiste en que «estamos hablando de un centro emblemático que lleva muchos años aguardando por las mejoras necesarias, pero que sigue desatendido».

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Por último, el socialista respaldó también la petición del Concello para recuperar la antigua casa del narcotraficante Marcial Dorado cuando salga a subasta y convertirla en una residencia pública de mayores. Besteiro califica la iniciativa de «excelente» y destacó su carga simbólica: transformar un inmueble ligado al narcotráfico en un recurso público dedicado al cuidado de las personas. «Se trata de recuperar para el público el patrimonio vinculado al narcotráfico y ponerlo al servicio de las personas mayores, la juventud y los vecinos de A Illa», explica