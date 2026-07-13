Política
Besteiro exige a la Xunta más inversiones en A Illa
El secretario xeral del PSdeG reclama las remodelaciones de O Cantiño y el CEIP Torre-Illa, así como respaldo para adquirir la casa de Marcial Dorado
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha denunciado esta mañana el «castigo» del gobierno de Alfonso Rueda a los vecinos de A Illa y le ha exigido a la Xunta que actúe en el paseo de O Cantiño y acometa las mejoras que necesita el CEIP Torre-Illa. El líder socialista visitó el municipio junto al alcalde, Luis Arosa, que volvió a denunciar el abandono de uno de los espacios más emblemáticos de la localidad, el paseo de O Cantiño, para el que se reclama una profunda transformación que incluya la construcción de un parking subterráneo. Besteiro afirmó que «hay un concello que presenta proyectos, propone soluciones y trabaja por sus vecinos, pero enfrente se encuentra con un muro».
En el caso de O Cantiño, el Concello lleva años reclamando una remodelación profunda, pero también denuncia la falta de mantenimiento y cuidados de las instalaciones actuales, donde «Portos solo actúa a golpe de nota de prensa». Baldosas rotas, baches y elementos deteriorados son habituales en ese espacio para el que «llevamos mucho tiempo reclamando una solución».
Besteiro responsabilizó directamente a la Xunta de no dispensarle el mismo trato que a otros municipios, señalando que si el paseo estuviese en otros municipios «no estaría en estas condiciones». Ese hecho supone un castigo para los vecinos y advirtió a la Xunta de que «el voto de los ciudadanos nunca puede condicionar la atención que reciben por parte de la Administración autonómica, no se puede discriminar y desatender las necesidades de un concello».
También cargaron contra la Xunta por el estado del CEIP Torre-Illa, en el que estudian unos 300 niños. El centro conserva una cubierta antigua con fibrocemento y amianto y necesita actuaciones de renovación y mantenimiento que hace tiempo que se vienen reclamando a Educación sin resultado. Besteiro insiste en que «estamos hablando de un centro emblemático que lleva muchos años aguardando por las mejoras necesarias, pero que sigue desatendido».
Por último, el socialista respaldó también la petición del Concello para recuperar la antigua casa del narcotraficante Marcial Dorado cuando salga a subasta y convertirla en una residencia pública de mayores. Besteiro califica la iniciativa de «excelente» y destacó su carga simbólica: transformar un inmueble ligado al narcotráfico en un recurso público dedicado al cuidado de las personas. «Se trata de recuperar para el público el patrimonio vinculado al narcotráfico y ponerlo al servicio de las personas mayores, la juventud y los vecinos de A Illa», explica
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