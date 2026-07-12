La Virgen del Carmen recorrerá la ría de Arousa en media docena de procesiones marítimas

La festividad de la Virgen del Carmen se vive con una gran devoción en buena parte de la ría de Arousa, al ser la patrona de los marineros. Y las procesiones marítimas son, sin duda, el elemento más singular y vistoso de esta celebración. Durante la próxima semana, cientos de embarcaciones de pesca y de recreo surcarán las aguas interiores de la ría en travesías que partirán de puertos como los de O Grove, Aguiño, Rianxo, A Illa, Cambados o Vilaxoán.

Estas procesiones marítimas tienen varias particularidades: son multitudinarias y participan embarcaciones de características muy heterogéneas, por lo que no siempre es sencillo lograr que todas las ellas naveguen a una velocidad similar y guarden una distancia de seguridad oportuna; y, sobre todo, en los barcos viajan centenares de personas sin apenas experiencia en el mar, lo que obliga a los patrones a extremar las precauciones para evitar sustos.

Una imagen de la multitudinaria fiesta de O Grove, aún en tierra. / Iñaki Abella

El 16 de julio (jueves) que es el día propio de la fiesta de la Virgen del Carmen, están previstas procesiones en Aguiño, Rianxo y O Grove. El sábado 18 es la de A Illa; y el domingo 19 se celebran las de Cambados y Vilaxoán. Se trata, en todos los casos, de procesiones muy concurridas y, en algunos, de varias horas de duración.

Medidas de seguridad

Nadie quiere que una jornada festiva termine en disgusto, de ahí que desde la Capitanía Marítima de Vilagarcía de Arousa se recuerde a los organizadores de las procesiones y a los patrones de las medidas de seguridad que, sí o sí, se han de adoptar nada más salir del muelle.

La primera es relativa a la meteorología, ya que las marchas solo podrán salir en caso de que las condiciones del mar sean favorables. Dado que el Carmen se celebra a mediados de julio, y en aguas mayormente abrigadas, es muy raro que el tiempo obligue a suspender o cambiar de día una procesión, pero, por si acaso, la norma existe y es de obligado cumplimiento. También es obligatorio que haya un seguro de responsabilidad civil que cubra el evento en sí; esta póliza es a mayores de las de cada barco, y debe suscribirla la organización de la fiesta.

La navegación debe realizarse en convoy, a velocidad uniforme y respetando las distancias de seguridad

Los convocantes -generalmente, las cofradías de pescadores- también deben nombrar a un coordinador de seguridad. Es una persona que va en la procesión, y que debe mantenerse en contacto permanente con Salvamento Marítimo para comunicar en tiempo real aspectos como el número de embarcaciones que hay en el agua, la hora de salida o la derrota que se está siguiendo.

Este coordinador debe también tener a mano los contactos de Capitanía, de los prácticos de los puertos, de Protección Civil o del servicio marítimo de la Guardia Civil. El objetivo es que la procesión se desarrolle sin sobresaltos, pero que en caso de que se produzca alguno, los servicios de emergencia puedan intervenir a la mayor brevedad posible.

Son las primeras fiestas del Carmen de Álvaro Vidal al frente de Capitanía Marítima

Un aspecto en el que se hace mucho hincapié es en la necesidad de limitar el número de personas que se enrolan en cada buque. Hace décadas, no era extraño ver naves a rebosar de gente en las marchas del Carmen, pero esa situación suponía un riesgo innecesario y evitable, pues el sobrepeso a bordo afectaba a la estabilidad de los barcos. En la actualidad, existen limitaciones al número de personas que pueden subir a cada embarcación, dependiendo de sus características, tamaño... Desde Capitanía se recuerda también a los organizadores que todos los participantes deben navegar en convoy, a una velocidad uniforme y respetando las distancias de seguridad. Asimismo, está prohibido el uso de pirotecnia en el mar.

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Estas fiestas del Carmen serán las primeras de Álvaro Vidal Casais como capitán marítimo de Arousa. El hasta ahora jefe del distrito marítimo de Cambados ha relevado en esta responsabilidad a Juan Andrés Pérez, que se incorpora a la comisión estatal de Investigación de Accidentes marítimos, ferroviarios y de la aviación civil.