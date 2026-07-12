Vecinos de Vilagarcía alertan de una plaga de ratas en el entorno del asilo

Los vecinos del barrio de Os Duráns, en Vilagarcía de Arousa, han denunciado la presencia de una plaga de ratas en el entorno del transformador de Fenosa situado al lado del asilo de ancianos, una situación que, según aseguran, se ha intensificado en las últimas semanas y que comienza a generar preocupación por sus posibles consecuencias para la salud pública.

Los residentes afirman que la presencia de roedores es cada vez más habitual en esta zona del municipio. Según explican, las ratas pueden verse con frecuencia alrededor de los contenedores de basura y desplazándose por la vía pública a plena luz del día, sin mostrar apenas temor al paso de los peatones.

Esta circunstancia ha provocado la inquietud de los vecinos, especialmente por la proximidad del foco al centro residencial de mayores y a varias viviendas del barrio.

Contenedores situados al lado del asilo. / Iñaki Abella

La preocupación ha aumentado porque, según denuncian los afectados, el problema ya no se limita a la calle. Los edificios más próximos a la finca en la que se ubica el transformador han comenzado a detectar la entrada de roedores en sus instalaciones, una situación que consideran especialmente alarmante.

Los residentes sostienen que la proliferación de ratas ha ido en aumento durante las últimas semanas y temen que, si no se adoptan medidas de inmediato, la plaga pueda extenderse a otras zonas del barrio.

Ante esta situación, los vecinos reclaman al Concello de Vilagarcía una actuación urgente mediante la puesta en marcha de un plan de desratización que permita erradicar el foco y evitar nuevos problemas sanitarios. Además, solicitan que se inspeccione el entorno del transformador y los espacios próximos para localizar el origen de la plaga y aplicar las medidas necesarias que impidan su reaparición.

Los afectados confían en que la administración municipal intervenga cuanto antes para devolver la normalidad a una zona que, aseguran, cada día registra una mayor presencia de roedores y donde el malestar vecinal no deja de crecer.