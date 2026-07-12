La policía vincula el «clan de los Charlines» con el «clan de los Balcanes» tras detener a 18 personas e intervenir 103 kilos de coca

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal asentado en la provincia de Pontevedra dedicado al tráfico de drogas en el marco de la operación «Logan», una investigación desarrollada por el Grupo II de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) que se ha saldado, hasta el momento, con 18 detenidos, la incautación de 103 kilogramos de cocaína y el ingreso en prisión de siete de los arrestados.

Se trata de la última operación llevada a cabo con epicentro en la comarca de O Salnés. Aquella en la que resultó muerto un joven de Cambados por el disparo, presuntamente, de uno de los agentes participantes.

La investigación se inició a principios de 2025 bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía de Arousa y la Fiscalía Antidroga de Pontevedra, después de que los investigadores detectaran la actividad de una organización asentada en la provincia dedicada a la distribución de importantes cantidades de cocaína, hachís y marihuana.

Registro en un nuevo operativo contra el narcotráfico en Arousa. / Iñaki Abella

Durante más de un año de pesquisas se desarrollaron distintos operativos que permitieron desarticular progresivamente la estructura del grupo.

El primero de ellos tuvo lugar en mayo de 2025 en A Coruña, cuando los agentes, tras realizar un seguimiento desde la comarca de O Salnés, interceptaron un kilogramo de cocaína que acababa de ser entregado por uno de los ahora detenidos.

Meses después, en noviembre de 2025, la investigación permitió intervenir otros cinco kilogramos de cocaína en Cambados.

El posterior registro del domicilio del detenido dio como resultado el hallazgo de otros dos kilogramos de esa sustancia, además de 30 kilogramos de hachís y ocho kilogramos de marihuana.

Iñaki Abella

Un alijo de más de 92 kilos en un vehículo

Uno de los golpes más importantes de la operación se produjo a finales de abril de 2026, cuando los investigadores interceptaron en la autovía A-52, a la altura de Verín (Ourense), un vehículo que transportaba un importante cargamento de droga.

En el automóvil localizaron un sofisticado compartimento electrónico oculto en cuyo interior se escondían más de 92 kilogramos de cocaína en peso bruto.

Según la investigación, la droga había sido entregada por miembros de la organización gallega a un conductor vinculado al denominado «clan de los Balcanes», tras haber sido recibida previamente del «clan de los Charlines».

La cocaína interceptada por los agentes. / Policía Nacional

Posteriormente, durante el mes de mayo y en colaboración con el Grupo de Drogas de Lugo y la Udyco de A Coruña, los agentes interceptaron otros tres kilogramos de cocaína en el peaje de la AP-9 en Guísamo (A Coruña), elevando el total intervenido a 103 kilogramos.

Veintiún registros simultáneos

La fase de explotación de la operación se desarrolló el pasado 16 de junio mediante un amplio dispositivo policial que incluyó 21 registros simultáneos, uno de ellos en Madrid y el resto en distintos puntos de la comarca de O Salnés y en Vigo.

Material intervenido en Cambados. / Policía Nacional

Además de la droga, la policía intervino 160.000 euros en efectivo, una pistola, una veintena de vehículos, básculas de precisión, una máquina de envasado al vacío, diversa documentación relacionada con la actividad delictiva y varios relojes de lujo.

En el operativo participaron agentes de las Udyco de Pontevedra, Vigo y A Coruña, el Grupo de Drogas de Lugo, efectivos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana y Policía Científica de Pontevedra, la Comisaría Local de Marín, la Sección Segunda de la Brigada Central de Estupefacientes, además de unidades especializadas como los GOES de Galicia y Bilbao, la UIP, Medios Aéreos, Guías Caninos y el GOIT.