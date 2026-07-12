Los jardines del Gran Hotel La Toja acogen «Doble paisaje», la nueva exposición escultórica de Efraim Ortega

Los jardines del Eurostars Gran Hotel La Toja, en la isla de A Toxa (O Grove), vuelven a convertirse este verano en un museo al aire libre con la inauguración de «Doble paisaje», una exposición del artista Efraim Ortega que reúne ocho esculturas inspiradas en la memoria y el paisaje de este emblemático enclave de las Rías Baixas.

La muestra constituye la segunda edición de «Bosque de Esculturas», un proyecto cultural impulsado por el establecimiento hotelero, perteneciente al Grupo Hotusa, con el objetivo de transformar los espacios ajardinados del histórico hotel de cinco estrellas en un escenario permanente para el arte contemporáneo.

Organizada en colaboración con Wit Art Gallery, la exposición forma parte del compromiso de Eurostars Hotel Company con la difusión de la cultura y la creación artística, acercando propuestas contemporáneas a los visitantes en un entorno singular como la isla grovense de A Toxa.

Un recorrido por la memoria del paisaje

Lejos de ofrecer una representación literal de la isla, «Doble paisaje» plantea una reflexión sobre la forma en que los lugares permanecen en la memoria. El proyecto parte de un dibujo infantil de A Toxa en el que apenas aparecen unos pocos elementos esenciales —el sol, el mar, el puente de acceso y el balneario— convertidos en una síntesis emocional del territorio.

A partir de esa idea, Efraim Ortega desarrolla un conjunto de esculturas que exploran cómo el recuerdo transforma el paisaje, eliminando detalles y conservando únicamente aquellos signos capaces de permanecer en el tiempo.

Las piezas, concebidas mediante procesos de síntesis y abstracción, no buscan reproducir la realidad, sino despertar en el espectador las imágenes que sobreviven a la experiencia de un lugar.

El puente, el mar, el sol o la arquitectura del balneario aparecen reinterpretados como formas abiertas que invitan a cada visitante a proyectar sus propios recuerdos.

El artista propone así una aproximación al paisaje desde la experiencia emocional, convirtiendo la escultura en un soporte donde la memoria adquiere una dimensión material.

Entre el arte y la ciencia

La obra de Efraim Ortega se caracteriza por una investigación constante sobre la relación entre la naturaleza, la materia y la tecnología. Con una formación que combina las artes y las ciencias, el creador emplea procesos y técnicas industriales para construir narrativas escultóricas que dialogan entre lo orgánico y lo mecánico.

La inauguración se acompañó de un aperitivo. / Paco Luna

En trabajos anteriores, su investigación se centró en las transformaciones que el tiempo produce sobre los materiales. En «Doble paisaje», sin embargo, desplaza esa mirada hacia otra huella igualmente persistente: la que el paisaje deja en la memoria de quienes lo habitan o lo visitan.

Su trayectoria incluye numerosas exposiciones individuales y colectivas, así como la participación en ferias de arte como Hybrid Art Fair, MARTE Art Fair y ArteSantander.

Además, sus obras forman parte de importantes colecciones públicas, entre ellas las de la Junta de Castilla y León, la Fundación Botín y la colección pública de escultura de ADIF.

El artista junto a una de sus obras. / Paco Luna

Arte contemporáneo en un entorno singular

Con esta segunda edición de «Bosque de Esculturas», el Eurostars Gran Hotel La Toja consolida una iniciativa que combina patrimonio, naturaleza y creación contemporánea, ofreciendo a huéspedes y visitantes un recorrido artístico al aire libre en uno de los espacios más emblemáticos de Galicia.

La exposición invita a contemplar el paisaje desde una perspectiva distinta, donde la memoria se convierte en materia escultórica y donde los elementos más reconocibles de A Toxa dejan de ser simples referencias geográficas para transformarse en símbolos abiertos a la interpretación de cada espectador.