Detenido tras atentar contra un policía nacional jubilado cuando paseaba por Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa vivió una intensa mañana de actuaciones que tuvo como incidente más grave la detención de un hombre que agredió a un agente jubilado de la Policía Nacional en el paseo marítimo de Carril y amenazó al testigo presencial de los hechos, enfrentándose también a los municipales durante su arresto.

Los hechos tuvieron lugar al filo de las 8.30 horas en el paseo marítimo de Carril, donde el ahora detenido abordó a un inspector jubilado de la Policía Nacional y le propinó una fuerte patada en el muslo. Según el relato policial, una hora antes el mismo individuo ya había increpado a la víctima en las inmediaciones de la Praza da Constitución.

Los agentes consideran que la agresión no fue fortuita. Aunque el policía nacional lleva años jubilado y asegura no haber tenido intervenciones previas con el agresor, éste hizo continuas referencias a la condición de agente de su víctima tanto durante el ataque como posteriormente, una vez interceptado por la Policía Local.

Una patrulla de la Policía Local de Vilagarcía. / M. Méndez

Tras la agresión, un testigo presencial de los hechos siguió al sospechoso desde el paseo marítimo hasta las inmediaciones de la Praza da Liberdade, mientras trataba de contactar con la Policía Nacional. Cuando se cruzó con una patrulla de la Policía Local señaló al presunto agresor, que vestía una camiseta amarilla de los Lakers y presentaba heridas en la boca.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre emprendió la huida por la calle Extramuros, circulando en sentido contrario al tráfico, aparentemente con la intención de dificultar el acceso del vehículo policial. Sin embargo, dos patrullas lograron cerrar el paso desde ambos extremos de la vía y procedieron a su interceptación.

Durante la actuación, el detenido volvió a amenazar al inspector jubilado delante de los agentes, insistiendo en que conocía su condición de policía, y también intimidó al testigo por haber relatado lo sucedido. El sospechoso aseguró que las lesiones que presentaba en la boca se las había causado la propia víctima. En el momento de su arresto el hombre se mostró violento.

Un agente de la Policía Nacional cacheando a un transeúnte. / M. Méndez

Desde la Policía Local destacan el papel desempeñado por el ciudadano que siguió al agresor hasta facilitar su localización, subrayando su «esfuerzo y valentía» para que el presunto autor pudiera ser detenido.

Comentarios vejatorios a camareras

La actividad policial continuó a mediodía, cuando una patrulla tuvo que acudir a un establecimiento hostelero situado en la avenida de A Mariña tras recibir un aviso del personal.

Según los trabajadores, un cliente en evidente estado de embriaguez estaba profiriendo comentarios ofensivos hacia las camareras, con alusiones a su aspecto físico y a su origen nacional.

Los agentes invitaron al hombre a abandonar el local, algo que finalmente hizo sin oponer resistencia, aunque antes volvió a realizar un comentario de carácter racista. Su marcha fue recibida con alivio tanto por el personal como por el resto de clientes presentes.

La Policía Nacional en Vilagarcía. / M. Méndez

Dos positivos en alcoholemia

La jornada había comenzado con varios controles preventivos de tráfico, en los que la Policía Local detectó dos conductores con resultado positivo en las pruebas de alcoholemia, ambos constitutivos de infracción administrativa.

En uno de los casos, además, el conductor está siendo investigado por circular sin un permiso de conducción en vigor. Según explicó a los agentes, días atrás había sido identificado en otro control, en este caso de la Guardia Civil de Tráfico, y, creyendo que carecía de permiso, facilitó entonces los datos de su hermano.

Ante estas circunstancias, los agentes extremaron las comprobaciones para confirmar correctamente la identidad del investigado y esclarecer los hechos.